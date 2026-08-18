جوان آنلاین: رسانههای نزدیک به دولت آمریکا از تلاشهای پنتاگون به منظور رصد دقیق همکاریهای علمی و دانشگاه ایران با روسیه و چین پرده برداشتند.
به گزارش تسنیم، فاکس نیوز در گزارشی مدعی شد وزارت جنگ دولت تروریستی آمریکا (پنتاگون) به ۳۰ دانشگاه برتر آمریکا دستور داده است کلیه همکاریهای علمی، مالی و تحقیقاتی خود با نهادهای خارجی (شامل ۱۳۰ مرکز تحقیقاتی در روسیه، چین و ایران) را بهطور کامل مورد بررسی مجدد قرار دهند.
هدف از این اقدام خصمانه پنتاگون، جلوگیری از انتقال فناوری و استفاده از تحقیقات جامعه دانشگاهی آمریکا توسط نهادهای علمی و دانشگاهی این سه کشور عنوان شده است.
از جمله دانشگاههای مشمول میتوان به اسامی مراکز دانشگاهی و آکادمیکی همچون دانشگاههای هاروارد،امآیتی، برکلی، نیویورک، جانز هاپکینز، کرنل، دوک، یوسیالای و پناستیت اشاره کرد.