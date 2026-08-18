کد خبر: 1374781
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۹
صفحه نخست » اخبار كلی

کارنامه فاجعه‌بار ترامپ در غرب آسیا

2 لوموند با اشاره به شکست‌های پی‌درپی رئیس‌جمهور آمریکا در ضمن ماجراجویی‌ها و جنگ‌افروزی‌های مشترکش با رژیم صهیونیستی در غرب آسیا تاکید کرد در حالی که در دوران معاصر چالش‌های برآمده از این منطقه عیار واقعی روسای جمهور آمریکا را آشکار ساخته‌اند در مورد دونالد ترامپ تنها بی‌کفایتی و بی‌تدبیری او را ثابت کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی «لوموند» در سرمقاله امروز (سه‌شنبه) خود، با نگاهی انتقادی به سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در غرب آسیا، کارنامه وی را از زمان بازگشت به کاخ سفید، پرونده‌ای «مملو از شکست» توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، این روزنامه در ابتدای یادداشت خود می‌نویسد: «خاورمیانه همیشه محکی برای سنجش رئیس‌جمهور ایالات متحده بوده است. در مورد دونالد ترامپ، این منطقه بی‌کفایتی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری او را آشکار کرده است. ساکن کاخ سفید در کمتر از دو سال، کارنامه‌ای پر از ناکامی از خود بر جای گذاشته است.»

لوموند در ادامه به جنگ‌افروزی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اشاره کرده و مهم‌ترین دستاورد ملموس آن را «انسداد تنگه راهبردی هرمز» می‌داند؛ آبراهی که پیش از شروع این جنگ در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، صد‌ها کشتی باربری، نفتکش و گازکش بدون هیچ مانعی از آن تردد می‌کردند.

به نوشته این روزنامه، واشنگتن از همان ابتدا به جای قدرت‌نمایی محدودیت‌های ارتش اول جهان را به نمایش گذاشت و سپس به توافقی با ایران تن داد که «متن مبهم آن به نظام ایران اجازه داد مدعی کنترل بی‌سابقه‌ای بر تنگه هرمز شود.»

این رسانه فرانسوی می‌افزاید: «در واکنش، آمریکا اینطور وانمود کرد که درگیری‌ها را از سر خواهد گرفت، اما سپس عقب‌نشینی کرد؛ اتفاقی که به احتمال زیاد تحت فشار کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس رخ داد؛ کشور‌هایی که در خط مقدم آسیب‌پذیری از پاسخ تلافی‌جویانه ایران به مداخله آمریکا و اسرائیل قرار داشتند.»

 به نوشته لوموند، وضعیت نگران‌کننده ذخایر برخی مهمات آمریکا نیز با وجود تکذیب‌های واشنگتن، احتمالاً در این عقب‌نشینی از تهدید نقش داشته است.

این رسانه در ادامه آورده است: «چیزی که قرار بود یک نمایش قدرت باشد به تصویری از ناتوانی تبدیل شد. این ضعف آمریکا همچنین سه متحد واشنگتن – عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه – را به انعقاد پیمان دفاعی سوق داد که به منزله رأی عدم اعتماد به نقش ایالات متحده به عنوان محافظ تاریخی شبه‌جزیره عربستان است.»

لوموند، رژیم صهیونیستی را که به گفته این روزنامه نقشی تعیین‌کننده در ترغیب ترامپ به ماجراجویی نظامی داشته، عامل بن‌بست بزرگ دیگری می‌داند که ترامپ در آن گرفتار شده است: «پرونده فلسطین».

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، بیش از هر مقام ارشد خارجی دیگری در کاخ سفید پذیرش شده، با مخالفت با توافقِ آتش‌بسی که همزمان خلع سلاح حماس در غزه و خروج ارتش رژیم صهیونیستی از نزدیک به ۷۰ درصد این باریکه را پیش‌بینی می‌کرد، طرح بازسازی را که ترامپ با خودنمایی همیشگی‌اش در اکتبر ۲۰۲۵ جشن گرفته بود، مسدود کرده است.

این روزنامه فرانسوی با اشاره به تناقض آشکار در سیاست آمریکا می‌نویسد: «اعتراف به ناتوانی در اینجا نیز چشمگیر است، آن هم با وجود وابستگی نظامی اسرائیل به ایالات متحده و سپر حمایتی که واشنگتن پیوسته در سازمان ملل برای جلوگیری از هرگونه قطعنامه انتقادی علیه این رژیم ایجاد می‌کند.»

از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت آمریکا به تازگی و با تأخیر بسیار، متوجه «انحراف افراطی برخی شهرک‌نشینان» شده است؛ به‌گونه‌ای که اخیراً مایک هاکبی، کشیش سابق و سفیر ایالات متحده در اسرائیل وادار شد آنها را «تروریست» بنامد. اما این واکنش بسیار دیرهنگام بود.

هدف از پروژه شهرکسازی، پاکسازی قومی کل کرانه باختری که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده بوده و جناح راست افراطی اسرائیل با اختیارات تامی که نتانیاهو به آن داده، آن را دنبال می‌کند. ترامپ بلافاصله پس از بازگشت به کاخ سفید، تحریم‌های اعمال‌شده علیه شهرک‌نشینان خشن را لغو کرد؛ اقدامی که احتمالاً تنها حرکت جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات سابق بود که به صورت نمادین برای برخورد با آنها اتخاذ شد.

اگر رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه ثباتی از خود نشان داده باشد، این ثبات چیزی جز در زمینه ارتکاب مستمر اشتباهات نبوده است.

برچسب ها: ترامپ ، غرب آسیا ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

سهام آسیا صعود کرد؛ کاهش نگرانی‌ها از افزایش نرخ بهره

سوال خبرنگار روزنامه جوان از رئیس جمهور درباره تورم و گرانی

تسلیم امریکا به تفاهم‌نامه شرط تنگه است/ امریکا به تفاهم‌نامه بازگردد تا تنگه با ترتیبات ایرانی باز شود

تنگه و تقویم جنگ

طلا روی ترمز افزایش قیمت زد

انهدام ۲ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

سردار نقدی: رسانه‌های غربی مانع بازتاب دیدگاه‌های ایران می‌شوند

بازگشت از اسارت، ماندن در آزادگی 

بیانیه وزارت خارجه درباره شرارت‌های صهیونیستی علیه فلسطین و سوریه

گزینه قرآنی مقاومت فعال و دیپلماسی هوشمندانه است

بازگشت کاروان پیاده‌ای که ۲۲۰۰ کیلومتر مسیر مشهد-کربلا را عاشقانه پیمود

قیمت نفت کاهش یافت

آتش گرانی به جان بنزین امریکا افتاد

مذاکره یعنی مبارزه/ ترامپ به‌رسمیت‌شناختن جبهه مقاومت را امضا کرد

بازآرایی بسیج با تکثر نیرو‌ها

مدیرعامل چادرملو:گل‌گهر غصب قاره کرد!/ فدراسیون جشن ما را به عزا تبدیل کرد

کاری بکن آقای وزیر!

امیر شیخ: هر اقدام زمینی دشمن در نطفه خفه می‌شود/ تنگه هرمز با منطق ژئوپلیتیک ایران مدیریت می‌شود

غافلگیری بنزینی ممنوع!

شب شهادت گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم

۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب‌اسلامی

مستقیم حرم عبد‌العظیم

 از روایت رویداد تا کشف معنای آن

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

زاکانی: فاصله شمال و جنوب تهران کاهش یافت

ترامپ سوار بر کامیون اسرائیلیات نتانیاهو!

وزیر خارجه نروژ: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خلاف قوانین بین‌المللی است

کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»

افت هم‌زمان قیمت طلا و سکه در بازار امروز

قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد

ترکیب احتمالی استقلال برای شروع فصل جدید؛ تاکتیک‌های بختیاری‌زاده تغییر کرد

«تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است

اینفوگرافی | ۴ رکن راهبردی بسیج تراز انقلاب اسلامی

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود

خدمت به مردم نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع) است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تأملی بر اخلاق رسانه در روایت رنج‌ها/ رنج بازماندگان میدان رقابت رسانه‌ها نیست
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ یک جان داریم فدای این راه 
نگاهی به ریشه‌های مافیایی امپراتوری امریکا/ دست‌هایت را به خون آلوده کن
آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!
«بنزین به نفر» امید به اصلاح مصرف و منفعت از محل صرفه‌جویی دارد
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار