«عهد ما انتقام» در چهلمین روز خاکسپاری امام شهید

جوان آنلاین: مراسم بزرگداشت چهلم امام شهید امت حضرت آیتاللهالعظمیسید علی حسینی خامنهای، عصر سهشنبه ۲۷ مرداد با حضور گسترده مردم در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار شد.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و پرچمهای مزین به تصاویر شهدا، فضای مراسم را آکنده از شور و حال معنوی کردند. حاضران با سر دادن شعارهای مختلف و گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت، بر تداوم راه شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کرده و خواستار انتقام خون شهیدان شدند. «حی علیالانتقام» و «عهد ما با امام، انتقام انتقام» از جمله شعارهایی بود که حاضران در این مراسم آن را فریاد زدند. اقشار مختلف مردم بههمراه مسئولان عالیرتبه در این آیین حضور داشتند. سران قوا نیز در این آیین حضور یافتند تا یاد امام شهید امت را بههمراه مردم گرامی بدارند. حجتالاسلام حاجعلیاکبری، سخنران مراسم چهلمین روز تشییع و تدفین رهبر شهید در این مراسم گفت: در چنین موقعیت حساسی، امانت بزرگ ولایت به دست شاگرد برجسته مکتب امام راحل (ره) سپرده شد؛ شخصیتی که علاوه بر بهرهمندی از اصالت، پارسایی و تربیتی والا در خاندانی شریف و فاضل، مسیر مجاهدت را در ابعاد گوناگون پیمود. وی ادامه داد: امام شهید در عرصه علمی به عالیترین مراتب فقاهت و اجتهاد دست یافت، در سیر و سلوک معنوی و کسب فضایل اخلاقی به قلههای کمال رسید و در میدان صبر و جهاد، الگویی
برجسته شد.
حاج علی اکبری تأکید کرد: بهرهمندی از نفس مسیحایی و عزم راسخ امام راحل (ره) و همراهی گامبهگام با ایشان از دوران جوانی، وی را به امین امام و امت مبدل ساخت تا در نهایت شایستگی، عهدهدار مسئولیت خطیر ولایت فقیه و رهبری جامعه
اسلامی شود.
حاجعلیاکبری با اشاره به تلاشهای امام راحل برای برداشتن موانع از مسیر تحقق انقلاب اسلامی ایران ادامه داد: هنر امام کبیر این بود که روح مقاومت را در ملت ما دمید و این درس را به ما داد که برای تحقق آرمان الهی که بزرگترین هدف همه انبیا و اولیا بوده و هست مقاومت کنید و بایستید. دکترین امامخمینی (ره) و نظریه مقاومت امام به تعبیر رهبر شهید در جهان شناخته شده است.
وی تأکید کرد: این امانت بزرگ پس از امام راحل به شاگرد اول مکتب او سپرده شد. شخصیتی که با ظرفیت درونی عظیم خود آن را پیاده کرد. این عبد الهی و فقیه تمدنشناس و تمدنساز جان و روح مطهر و عزم راسخ خود را در این مسیر به میدان آورد و مکتب مقاومت امام کبیر را با تدابیر خود پیاده و محقق کرد.
وی در ادامه با اشاره به درسهایی که از مکتب رهبر شهید انقلاب میتوان اخذ کرد، گفت: مهمترین آنها عبارت است از درس مقاومت. امام راحل ما با هنر آمیخته با عرفان و با شجاعت کمنظیری که از مکتب اولیا گرفته بود، درس استقامت را دریافت کرد و این هنر را داشت که این درس بزرگ را به ملت بزرگ ایران تقدیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: «انتقام» دستور کار اصلی ملت ایران و آزادگان جهان است.
حجتالاسلام والمسلمین مسعود خامنهای و حجتالاسلام والمسلمین مصطفی خامنهای یادگاران رهبر شهید، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سیدحسن خمینی و سایر مقامات کشوری در این مراسم حضور یافتند.
سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، سردار سید مجید ابنالرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، و علیرضا زاکانی شهردار تهران از دیگر مسئولان حاضر در این مراسم بودند.
همچنین بههمین مناسبت، مراسم دیگری امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت معصومه (س) در قم و روز پنجشنبه ۲۹ مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
گفتنی است، مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب، روز پنجشنبه، ۲۹ مردادماه همزمان با شب شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) در سراسر کشور برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم دعوت کرد با حضور در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی بدارند.