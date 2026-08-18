سفیر چین: روابط پکن و مسکو وارد بهترین دوره تاریخی شده است

جوان آنلاین: ژانگ هان هوی، سفیر چین در روسیه شامگاه سهشنبه در جلسه عمومی یک مجمع بین این دو کشور گفت: تحت رهبری استراتژیک شی جینپینگ رئیسجمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه، روابط چین و روسیه وارد بهترین دوره تاریخی خود شده است.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این دیپلمات چینی در ادامه تاکید کرد: همکاری بین چین و روسیه به الگویی برای روابط بین دو قدرت بزرگ تبدیل شده است که با درجه بالایی از اعتماد متقابل، بالاترین سطح همکاری و ارزش راهبردی استثنایی مشخص میشود.
این مجمع بینالمللی مذکور میان روسیه و چین تحت عنوان «جوانهها» از تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اوت (۲۵ الی ۲۸ مرداد) در کازان روسیه برگزار میشود. این رویداد سالانه بهعنوان بستری برای گسترش همکاری اقتصادی بین مناطق روسیه و استانهای چین عمل میکند.