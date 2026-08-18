کد خبر: 1374772
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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

پنتاگون خروج نظامیان از خلیج فارس را بررسی می‌کند

1 روزنامه واشنگتن پست نوشت پنتاگون در حال ارزیابی حضور و خروج احتمالی نظامیان آمریکایی از خلیج فارس است.

جوان آنلاین: واشنگتن پست شامگاه سه‌شنبه به نقل از هشت مقام آمریکایی و منابع آگاه نوشت: پنتاگون در حال ارزیابی حضور نظامی خود در غرب آسیاست که با توجه به جنگ علیه ایران، نشانه اولیه برای تغییر حضور ایالات متحده در منطقه است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید کرد: یکی از حوزه‌های کلیدی که وزارت جنگ ایالات متحده در حال ارزیابی است، عقب نشینی نیرو‌ها از خلیج فارس است، جایی که پایگاه‌های نظامی بزرگ آمریکا در خارج از کشور توسط ماه‌ها عملیات دفاعی ایران آسیب دیده است. آسیب به این تاسیسات باعث شده است که پنتاگون فرصتی برای تجدید نظر در حضور خود در منطقه ایجاد کند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که پنتاگون پیشتر به‌طور غیرمستقیم اعلام کرده بود که شاید پایگاه‌های خود را مانند پیش از دوران جنگ علیه ایران بازسازی نکند.

این ارزیابی توسط دفتر سیاست‌گذاری پنتاگون هدایت می‌شود، اگرچه یک مقام ارشد پنتاگون که مانند دیگران هویت خود را فاش نکرده، گفت که ستاد مشترک و فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز در حال بررسی این موضوع هستند.

این مقام گفت: پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا هنوز دستور بررسی رسمی وضعیت ایالات متحده در منطقه را نداده است.

این مقام آگاه آمریکایی این تحلیل را به عنوان «برنامه‌ریزی محتاطانه» توصیف کرد که در نهایت می‌تواند نحوه برخورد دولت با بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده در طول جنگ را مشخص کند.

وی افزود: باید در مورد برخی از این موارد تصمیماتی گرفته شود.

فرماندهی تروریستی مرکزی ایالات متحده که حملات نظامی ایالات متحده در غرب آسیا را اداره می‌کند، معمولاً حدود ۴۰ هزار سرباز را در تقریبا ۲۰ مکان در ۱۵۰۰ مایلی از اردن تا عمان مستقر می‌کند.

واشنگتن پست در این گزارش خاطر نشان کرد: از اوایل امسال، ارتش آمریکا کشتی‌های جنگی، جنگنده‌ها، تجهیزات پدافند هوایی و سایر تجهیزات نظامی کمیاب را برای نیرو‌های آمریکایی و انجام بیش از ۱۳ هزار حمله علیه ایران به منطقه اعزام کرده است. بزرگترین و دائمی‌ترین پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا در خلیج فارس قرار دارند، جایی که بحرین میزبان ستاد ناوگان پنجم ایالات متحده است و کشور‌های دیگری مانند کویت، دارایی‌های ارتش و نیروی هوایی را در خود جای داده‌اند.

این روزنامه آمریکایی افزود: متحدان آمریکا در خلیج فارس دهه‌هاست که برای دفاع از خود به نیرو‌های آمریکایی وابسته بوده‌اند. هرگونه کاهش منطقه‌ای می‌تواند کشور‌ها را در دفاع از خود در برابر عملیات ایران ناتوان کند. سرمایه‌گذاری در قابلیت‌های داخلی یا همکاری با سایر قدرت‌ها برای جبران این کمبود می‌تواند ماه‌ها تا سال‌ها طول بکشد.

افرادی که با تحلیل و بررسی‌های پنتاگون آشنا هستند، گفتند: این موضوع احتمالا بحثی را بین اردوگاه‌های درون دولت که از مداخلات نظامی حمایت می‌کنند و دیگران که معتقدند پنتاگون باید برخی از تعهدات امنیتی خود را کاهش دهد تا دوباره بر دفاع از سرزمین ایالات متحده یا بازدارندگی در برابر دشمنان قدرتمندتر مانند چین تمرکز کند، تشدید خواهد کرد.

یک مقام آمریکایی گفت: این مذاکرات همچنین شامل دریاسالار بردلی کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده که از بررسی‌ها در مورد انتقال احتمالی نیرو‌های آمریکایی از خلیج فارس به غرب حمایت می‌کند، نیز بوده است.

سخنگوی فرماندهی تروریستی سنتکام از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

برچسب ها: پنتاگون ، خلیج فارس ، ایران
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