جوان آنلاین: در ادامه مسابقات کشتی فرنگی جوانان قهرمان جهان به میزبانی اسلواکی، آرمین شمسی پور کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم با شکست حریف گرجی خود در مرحله فینال به مدال طلا رسید. شمسی پور در این مسابقه با نتیجه ۱۲ بر ۲ پیروز میدان شد.

نتایج دیگر کشتی‌گیران به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی‌پور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل کریک از اوکراین با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز ماکسیم سارمانوف را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. شمسی‌پور در این مرحله مقابل کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید و فینالیست شد و با شکست حریف خود به مدال طلا رسید.

در وزن ۶۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان، ایلیا علیخانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل چیچسو از اسلواکی با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید.

وی در مرحله بعد موکیموف از ازبکستان را با نتیجه یک بر یک شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد، اما با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، جواز حضور در مرحله شانس مجدد را به دست آورد.

نماینده کشورمان در مرحله شانس مجدد برابر لائوینا از هلند با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار رده‌بندی شد. علیخانی برای کسب مدال برنز به مصاف یوریک میختاریان از ارمنستان رفت که ضربه فنی شد.

امیرعلی حیدری نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه نهایی در شرایطی که مقابل آیخان جوادوف از آذربایجان با نتیجه ۳ بر صفر پیش بود در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، علیرضا محمدحسینی در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتی‌گیر پرقدرت روسیه با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.