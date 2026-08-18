ادعای ارتش صهیونیستی درباره هدف قرار دادن رهبران حماس در غزه

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حملات امروز خود به شهر غزه، رهبران حماس را هدف قرار گرفته است.

جوان آنلاین: ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی طبق روال معمول توافق آتش‌بس در غزه را نقض کرد و در توجیه آن مدعی شده که رهبران حماس را هدف قرار داده است.

به گزارش ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرد: ما رهبران حماس را در حمله به شهر غزه هدف قرار دادیم تا تهدید علیه نیروهایمان را از بین ببریم.

ارتش رژیم اشغالگر در توجیه این جنایت خود افزود: رهبران حماس که هدف قرار گرفتند، قصد داشتند حمله علیه نیرو‌های ما در غزه انجام دهند.

منابع فلسطینی گزارش دادند در پی حمله رژیم صهیونیستی به یک کافه در بندر شهر غزه، ۶ فلسطینی از جمله یک کودک به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.