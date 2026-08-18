ویکاریو به یوونتوس پیوست

جوان آنلاین: با اعلام رسمی دو باشگاه تاتنهام و یوونتوس، گوگلیلمو ویکاریو دروازه‌بان ایتالیایی تاتنهام اسپرز با قرارداد قرضی یکساله به راه‌راه پوشان تورین پیوست. فابریتزیو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل‌وانتقالات فوتبال اروپا درباره جزئیات این انتقال خبر داد؛ طبق توافق دو باشگاه، یوونتوس می‌تواند قرارداد ویکاریو را در ازای ۸ میلیون یورو بعلاوه ۲ میلیون یورو بند پاداش‌ها قطعی کند. این بند خرید البته غیراجباری است.

به گزارش تسنیم، باشگاه یوونتوس پیش از این در اندیشه به خدمت گرفتن دیبو مارتینس از استون‌ویلا بود، اما رقم درخواستی این باشگاه لیگ برتری و تردید یووه نسبت به مصدومیت این دروازه‌بان آرژانتینی از ناحیه انگشت باعث شد آنها قید جذب او را بزنند و سراغ ویکاریو بروند.

ویکاریوی ۲۹ ساله که سابقه عضویت در تیم‌هایی همچون اودینزه، ونتزیا، کالیاری و امپولی را دارد، از سال ۲۰۲۳ در عضویت تاتنهام است. او در این مدت در ۱۱۷ بازی در درون دروازه اسپرز ایستاده و در ۲۹ بازی هم دروازه‌اش را بسته نگه داشته است.