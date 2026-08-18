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تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۰
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آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت موقت سوریه برای حل پرونده پادمانی توافق کردند

1 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت موقت سوریه در جریان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به دمشق، بر سر اجرای گام‌های عملی برای حل‌وفصل مسائل پادمانی باقی‌مانده این کشور توافق کردند.

جوان آنلاین: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک با وزارت امور خارجه دولت موقت سوریه اعلام کرد که گروسی به دعوت دمشق، روز‌های ۱۷ و ۱۸ اوت (۲۶ و ۲۷ مرداد) به سوریه سفر کرده و با اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرده است.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است که سفر مدیرکل آژانس شامل بازدید از سایت دیرالزور و یک مکان دوم مرتبط با مواد هسته‌ای شناسایی‌شده از سوی سوریه بوده و دو طرف این روند را در چارچوب همکاری برای رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده ناشی از فعالیت‌های اعلام‌نشده مرتبط با دوره حکومت سابق سوریه توصیف کرده‌اند.

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در این دیدار، پایبندی دمشق به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اجرای کامل توافق پادمانی با آژانس را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد که سوریه به ابتکار خود این موضوعات را به اطلاع آژانس رسانده است.

بر اساس بیانیه مشترک، سوریه در ۲۶ تیرماه وجود مواد هسته‌ای در مکانی را که پیشتر اعلام نشده بود، به آژانس اطلاع داده و در ادامه نیز اطلاعات و دسترسی‌های لازم را مطابق توافق پادمانی و گام‌های عملی مورد توافق دو طرف فراهم کرده است.

گروسی نیز همکاری دولت موقت سوریه با آژانس را مثبت ارزیابی کرد و از حمایت احمد الشرع رئیس دولت موقت سوریه برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در این کشور سخن گفت.

مدیرکل آژانس در جریان بازدید از دیرالزور، در جریان عملیات حفاری در این محل قرار گرفت و بخش‌هایی از سایت را که برای ارزیابی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای پیشین در آنجا اهمیت دارد، مشاهده کرد.

بر اساس بیانیه، این روند مطابق جدول زمانی و گام‌های عملی توافق‌شده میان سوریه و آژانس ادامه خواهد یافت.

آژانس اعلام کرد که مقام‌های سوریه راستی‌آزمایی اولیه مواد هسته‌ای شناسایی‌شده را تسهیل کرده‌اند و این همکاری برای تکمیل راستی‌آزمایی و قرار گرفتن این مواد ذیل پادمان‌های آژانس ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در همین زمینه گفت که این کشور مسئولیت حاکمیتی خود را درباره همه مواد هسته‌ای موجود در قلمرو سوریه اعمال می‌کند و مواد شناسایی‌شده در اختیار ملی سوریه باقی خواهد ماند.

دو طرف همچنین توافق کردند که مجموعه‌ای از گام‌های مشخص برای رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده اجرا شود.

طبق بیانیه، گروسی پس از تکمیل بازرسی‌ها و فعالیت‌های راستی‌آزمایی، یافته‌ها و جمع‌بندی‌های خود را در نخستین فرصت به شورای حکام آژانس گزارش خواهد کرد تا این موضوع در نشست آینده شورا مورد بررسی قرار گیرد.

برچسب ها: آژانس بین المللی انرژی اتمی ، رافائل گروسی ، سوریه
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