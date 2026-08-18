ذخایر استراتژیک نفت خام آمریکا در هفته گذشته بیش از ۵ میلیون بشکه دیگر کاهش یافت و به ۲۹۳ میلیون بشکه رسید.

جوان آنلاین: داده‌های اداره انرژی آمریکا نشان می‌دهد ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده (SPR) در هفته گذشته با کاهش ۵.۳ میلیون بشکه‌ای به ۲۹۳.۴ میلیون بشکه رسید که پایین‌ترین سطح موجودی آن از دسامبر ۱۹۸۲ محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، این آزادسازی در حالی انجام می‌شود که قیمت بنزین در آمریکا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به گفته انجمن خودرویی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین در روز دوشنبه به ۴.۰۶ دلار رسیده است که بالاترین قیمت بنزین در نیمه ماه اوت تاکنون محسوب می‌شود.

ذخایر استراتژیک نفت خام پیش از این در اوایل تابستان امسال نسبت به دوران بایدن کاهش بیشتری پیدا کرد و به پایین‌ترین سطح از اوایل دهه ۱۹۸۰ رسید؛ یعنی زمانی که این ذخایر برای نخستین‌بار در دوران ریاست‌جمهوری ریگان ایجاد شد، با کاهش شدید این ذخایر عملا قدرت آمریکا برای کنترل بازار‌های نفت کاهش پیدا می‌کند و در تنش‌های احتمالی که عرضه را تحت الشعاع قرار می‌دهد آمریکا نمی‌تواند از افزایش شدید قیمت نفت جلوگیری کند.