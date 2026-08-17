جوان آنلاین: این ارزیابی که از سوی یک مقام اطلاعاتی آگاه از رایزنیهای نظامی آمریکا مطرح شده، تصویری آشکار از بنبست راهبردی واشنگتن در منطقه خلیج فارس ارائه میدهد.
به گزارش ایسنا، تنگه هرمز که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند، در جریان جنگ آمریکا با ایران به یک نقطه آسیبپذیر و حیاتی برای ایالات متحده تبدیل شده است.
این منبع آگاه منطقهای به پرس تیوی گفت: «ارزیابی پنتاگون این است که در شرایط کنونی، هیچ طرح نظامی از نظر سیاسی و امنیتی توانایی تضمین باز ماندن تنگه هرمز، تامین عبور ایمن کشتیها و حفظ ثبات انرژی را ندارد.»
ناتوانی در اعمال کنترل بر این آبراه راهبردی ضربه بزرگی به رویکرد راهبردی واشنگتن در منطقه وارد کرده و محدودیتهای قدرت نظامی آمریکا در برابر توانمندیهای رو به رشد نامتقارن ایران را آشکار میکند.
این منبع اطلاعاتی همچنین فاش کرد که این بنبست، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را بهشدت ناامید کرده و باعث شده است او در دولت خود به دنبال مقصر بگردد.
این منبع به پرس تیوی گفت: «ترامپ مستاصل شده... و به دنبال نسبت دادن تقصیر به لایههای نظامی و سیاسی اطراف خود است.»
اذعان پنتاگون به اینکه هیچ گزینه نظامی عملی و قابلاتکایی وجود ندارد، عملا به برتری راهبردی ایران در این آبراه اشاره میکند. ایران کنترل موثر بر این آبراه راهبردی را حفظ کرده و تاکید دارد که عبور و مرور از تنگه هرمز تنها زمانی کاملا امن خواهد شد که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در تمامی جبههها پایان یابد و واشنگتن به مطالبات مشروع ایران - که در تفاهمنامه اسلامآباد به رسمیت شناخته شدهاند - عمل کند.