امضای سند تأسیس شورای هماهنگی سعودی- سودانی

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عربستان (واس)، «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان امروز در ریاض میزبان «محیی الدین سالم احمد ابراهیم» همتای سودانی خود بود.

به گزارش ایرنا، در این دیدار دو طرف سند تأسیس شورای هماهنگی سعودی- سودانی را امضا کردند.

بر اساس این گزارش، تأسیس این شورا به دلیل تمایل عربستان و سودان برای ارتقای سطح همکاری و هماهنگی بین دو کشور صورت گرفت و این شورا به عنوان یک نهاد موثر در توسعه و تقویت روابط دوجانبه و چارچوبی بنیادی برای گردهمآیی دو طرف عمل خواهد کرد تا دو کشور با همکاری هم برای ارائه طرح‌ها، پروژه‌ها و اهداف روشن جهت دستیابی به نتایج ملموس تلاش کنند.

چند روز پیش نیز وزارت دفاع عربستان در بیانیه‌ای از پیوستن رسمی ۱۳ کشور از جمله سودان به ائتلاف دفاعی دریایی خبر داد.

ائتلاف دفاعی دریایی چندملیتی به ابتکار عربستان شکل گرفته است و ۱۴ کشور شامل عربستان، قطر، کویت، بحرین، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی از آن حمایت کرده‌اند.

ریاض اعلام کرده است که هدف این ائتلاف، مقابله با تهدید‌های امنیت دریایی، حفاظت از کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و تقویت امنیت مسیر‌های بین‌المللی کشتیرانی است.