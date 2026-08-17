مدیترانه همچنان مرگبارترین مسیر برای پناهجویان برای رسیدن به اروپا

جوان آنلاین: به نقل از نشریه دی سایت، اخیرا چندین مهاجر دیگر هنگام فرار از طریق دریای مدیترانه جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش تسنیم، خدمهای از سازمان نجات دریایی ایتالیایی «اورژانس» از کشف هفت جسد در یک قایق پر از مسافر خبر دادند که ۵۷ نفر نجات یافتند.
یک هواپیمای شناسایی از سازمان آلمانی «سی-واچ» هم سه جسد را در مدیترانه مشاهده کرده است.
روز جمعه هم «اساواس مدیترانه» پیش از این یازده جسد را در آبهای سواحل لیبی کشف کرده بود.
این نهاد آلمانی گزارش داد که افراد سوار بر قایق چوبی از شهر ساحلی زواره لیبی حرکت کرده بودند. این عملیات در آبهای بینالمللی، اما در منطقهای که لیبی مسئول تلاشهای نجات است، انجام شد. مقامات لیبی هنوز هیچ اطلاعاتی در این مورد ارائه نکردهاند.
این سازمان گزارش داد که این افراد که عمدتاً اهل سودان و سودان جنوبی هستند، سه روز را در دریا گذرانده بودند.
دریای مدیترانه یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت در جهان است. پناهندگان و مهاجران از کشورهای شمال آفریقا مانند لیبی و تونس با قایقهای اغلب نامناسب برای دریانوردی، به امید رسیدن به اروپا، سفر دریایی خود را از این مسیرآغاز میکنند. بسیاری از آنها در این سفر جان سالم به در نمیبرند.
سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) تاکنون در سال ۲۰۲۶ تقریباً ۱۶۵۰ مورد مرگ یا مفقودی افراد در دریای مدیترانه را ثبت کرده است.
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، تنها در سال ۲۰۲۵ حداقل ۸۷۲ نفر در مرگبارترین مسیر مهاجرت اروپا جان خود را از دست دادهاند.