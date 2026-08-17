رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با تأکید بر «پیروزی غیرقابل انکار» ایران بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در ابعاد نظامی و سیاسی، از خنثی‌سازی جنگ‌های ترکیبی و تحریم‌های حداکثری سخن گفت و مواضع تهران را در قبال حقوق هسته‌ای، تنگه هرمز، روابط با همسایگان، همکاری‌های ایران و مصر و نقش بریکس تشریح کرد.

جوان آنلاین: مجتبی فردوسی‌پور روز دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه مصر، ضمن تبریک روز خبرنگار به مناسبت سالروز شهادت محمود صارمی، مهم‌ترین محور‌های سیاست داخلی و خارجی کشور را تشریح کرد و بر پیروزی‌های راهبردی ایران در تقابل با دشمنان تأکید کرد.

به گزرش ایرنا، وی در ابتدای سخنان خود با اعلام اینکه «پیروزی قاطع جمهوری اسلامی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در عرصه‌های نظامی و سیاسی، امروز برای همگان آشکار و غیرقابل انکار است»، خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل دهه‌ها ایستادگی، خودباوری و رهبری مدبرانه بوده و در میدان نظامی، قدرت بازدارندگی موشکی و پهپادی، معادلات دشمن را بر هم زده و در عرصه سیاسی نیز دیپلماسی پویا، فشار‌های حداکثری را خنثی و انزوای تحمیلی را شکسته است.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره با اشاره به جنگ‌های تحمیلی و نیابتی آمریکا و صهیونیست‌ها از طریق تروریسم، محاصره اقتصادی و جنگ روانی، تصریح کرد: «ملت ایران با صبر تاریخی و اراده پولادین، تمامی توطئه‌های پیچیده را نقش بر آب کرده و ثابت نموده که هر جنگی، تنها بر همبستگی و صلابت ملی خواهد افزود.»

فردوسی پور جنایت ترور رهبر شهید امام خامنه‌ای (رض) را به شدت محکوم کرد و افزود: این اقدام نه تنها عزم ملت را سست نکرد، بلکه اراده برای ادامه راه شهدا را استوارتر ساخت. همچنین با یادآوری فاجعه مدرسه «شجره طیبه» در میناب که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز انجامید، از سکوت نهاد‌های بین‌المللی در قبال این جنایت انتقاد کرد و آن را نشانه معیار‌های دوگانه حقوق بشری دانست.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره ارشد تأکید کرد: حقوق هسته‌ای و حاکمیت کامل بر تنگه هرمز، خطوط قرمز مطلق و غیرقابل مذاکره ایران است و جمهوری اسلامی، با تکیه بر فناوری بومی هسته‌ای و قواعد مشخص برای تأمین امنیت این گذرگاه، با هرگونه تهدید قاطعانه برخورد خواهد کرد.

فردوسی‌پور رویکرد مسالمت‌آمیز و همکاری با تمام کشورها، به ویژه همسایگان را سیاست اصولی تهران خواند و گفت: ثبات منطقه در گرو تعامل جمعی است و ایران از هر ابتکاری برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای استقبال می‌کند.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره در بخش ویژه‌ای از سخنان خود به روابط دوجانبه ایران و مصر پرداخت و تأکید کرد: همکاری میان تهران و قاهره همواره در چارچوب خردورزی، عقلانیت و دیپلماسی پویا تعریف می‌شود. وی با اشاره به اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت بزرگ، اظهار داشت: ایران و مصر می‌توانند با اتکا به این نقاط مشترک، سطح همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را به طور قابل‌توجهی گسترش دهند.

فردوسی‌پور افزود: بحران‌های کنونی منطقه که ریشه در مداخلات خارجی دارد، جز با بازگشت به عقلانیت، حکمت و جایگزینی گفت‌و‌گو به جای رویارویی حل نخواهد شد و در این مسیر، مصر به عنوان کشوری تأثیرگذار و صاحب‌وزن، می‌تواند نقشی سازنده، فعال و مؤثر ایفا کند. وی بر عزم تهران برای گسترش مناسبات همه‌جانبه با قاهره در تمامی سطوح تأکید نمود.

رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره عضویت ایران در گروه بریکس را گامی مهم در جهت هم‌افزایی با قدرت‌های نوظهور و دفاع از نظام چندقطبی توصیف و اظهار امیدواری کرد که این نهاد، جایگزینی برای یکجانبه‌گرایی و هژمونی آمریکایی باشد.

وی همچنین از تلاش‌های اصحاب رسانه در انعکاس واقعیت‌ها قدردانی کرد و بر استمرار راه مقاومت و پیروزی‌های آینده تأکید کرد.