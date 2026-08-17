کد خبر: 1374542
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تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

عقب‌نشینی ترامپ از تعیین ضرب‌الاجل

1 رئیس‌جمهور امریکا که در روز نخست تجاوز به خاک ایران، با شعار «تسلیم بدون قید و شرط» وارد عرصه شده بود، دیروز در گفت‌وگویی اگرچه موضوع تسلیم ایران را یک‌بار دیگر تکرار کرد

جوان آنلاین: رئیس‌جمهور امریکا که در روز نخست تجاوز به خاک ایران، با شعار «تسلیم بدون قید و شرط» وارد عرصه شده بود، دیروز در گفت‌وگویی اگرچه موضوع تسلیم ایران را یک‌بار دیگر تکرار کرد، اما با اعلام اینکه تمایلی برای تعیین جدول زمانی برای پایان جنگ ندارد، عملاً نشان داد که تحولات ماه‌های گذشته، ترامپ را به جایی رسانده تا دست‌کم از لحاظ لفظی، از اظهارات قبلی خود پا پس بکشد. 

دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز، مجموعه‌ای از لفاظی‌های قبلی خود را تکرار و برخی را هم تغییر داد و تلاش کرد عقب‌نشینی‌های خود را در لفافه قلدری‌های خود پنهان کند. ترامپ پس از رد اظهارات جی‌دی ونس، معاون خود، درباره «هدف نخست» جنگ با ایران که گفته بود: «هدف شماره یک این است و همیشه این خواهد بود که ایران به هیچ‌وجه، به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد»، با جایگزینی «هدف اصلی» به جای «هدف نخست» که همیشه باقی خواهد ماند، نشان داد که موضوع هسته‌ای دیگر برای او از اولویت برخوردار نیست. او درباره مذاکرات ایران و عمان درباره «کنترل» تنگه هرمز نیز عمان را تهدید کرد که چنانچه سد راه شود، امریکا آنها را به شدت بمباران خواهد کرد. ترامپ در این مصاحبه در تلاش برای رد موضوع کمبود‌های ذخایر نظامی امریکا در نتیجه جنگ با ایران، مدعی شد که امریکا به اندازه کافی مهمات و تسلیحات دارد و سپس تلاش کرد از جنگ با ایران دستاوردسازی کند و به فاکس‌نیوز گفت: «محاصره دریایی ایالات متحده، همچنان فشار اقتصادی جدیدی را بر ایران وارد می‌کند و انتخابات میان‌دوره‌ای (کنگره)، مطلقاً هیچ تأثیری بر تفکر من ندارد.»

سیاست‌های ایران تحت تأثیر ضرب‌الاجل نیست

ترامپ در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، درباره «پایان مهلت ۶۰روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» مدعی شد: «ایران باید پرچم سفید تسلیم را بالا ببرد. من هیچ جدول زمانی (درباره جنگ با ایران) ندارم و عجله‌ای ندارم. آنها بازیکنان پوکر خوبی هستند، اما آنها دارند می‌میرند.» پس از اظهارات ترامپ، شبکه الحدث نزدیک به سعودی‌ها نیز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که احتمال تمدید مهلت ۶۰روزه تفاهم میان ایران و امریکا وجود دارد. این در حالی است که اسماعیل بقایی، دیروز صبح در پاسخ به سؤالی درباره آتش‌بس و مهلت ۶۰روزه گفته بود: «اولاً، چنین چیزی وجود ندارد. ما در متن تفاهم (اسلام‌آباد)، چیزی تحت عنوان مهلت ۶۰ روزه نداریم و اساساً بار‌ها ثابت شده که جمهوری اسلامی ایران طرفی نیست که تحت فشار و اولتیماتوم و مهلت زمانی، سیاست‌هایش را تنظیم کند.» بقایی یادآور شد: «ما بر اساس منافع ملی خود تصمیم می‌گیریم، بر اساس ارزیابی‌هایمان از آنچه تأمین‌کننده و تضمین‌کننده منافع و امنیت ملی است. بنابراین، ما چیزی تحت این عنوان در تفاهم نداریم. آنچه در تفاهم آمده بود و تفاهمی که الان وضعیتش را می‌دانید، به دلیل نقض‌های فاحش امریکا، الان در اجرا وضعیت روشنی دارد از حیث اجرا نشدن.» بقایی روز دوشنبه با اشاره به ادعای دیگری در مورد وجود کانال ارتباطی در اقلیم کردستان عراق با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گفت: «این موضوع، از شگرد‌های جنگ روانی و رسانه‌ای است و در راستای القای اختلاف بین ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود و تردید نکنید که این موضوع از روی استیصال مطرح شده است.» سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: «در این شش ماه به خوبی نشان داده شد که انسجام و همدلی بی‌سابقه‌ای بین بخش‌های ذی‌صلاح در جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع صلح و جنگ وجود دارد.»

در مطالبه وضعیت خلبانان جدی هستیم

بقایی در نشست روز دوشنبه درباره تنش دیپلماتیک بین ایران و قطر و سرنوشت خلبانان مفقودشده ایرانی طی جنگ تحمیلی سوم، گفت: «ما همزمان که با قطر مراودات منظمی داریم و آنها در مباحث مرتبط با روند دیپلماتیک بین ایران و امریکا نقش‌آفرینی می‌کنند، نگرانی‌ها و ملاحظات خود را نیز باید بیان کنیم.» وی افزود: «درباره چهار خلبان شجاع ایرانی که برای یک عملیات دفاعی عازم شدند تا منشأ و مبدأ تجاوز نظامی امریکا علیه ایران را هدف قرار دهند، مطالبه ما برای روشن‌کردن وضعیت آنها، یک مطالبه جدی است. ظاهر امر ممکن است این باشد که نامه پس از شش ماه ارسال شده، اما ما از همان روزی که مطلع شدیم، موضوع را پیگیری کردیم.» وی گفت: «در ۲۵ یا ۲۶ اسفند، اولین مکاتبه را با صلیب سرخ انجام دادیم. پیگیری‌های سفارت ما در دوحه و پیگیری‌های ما در تهران از سفارت قطر، از همان روز‌ها شروع شد و در هر جلسه‌ای این موضوع مورد تأکید بوده است.» 

بقایی تأکید کرد: «مادامی که وضعیت خلبان‌های ما روشن نشده، فرض بر این است که آنها به اسارت درآمده‌اند. بنابراین از همه ظرفیت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا وضعیت سه خلبان ما روشن شود.»

بقایی در پاسخ به «جوان»: فرانسه باید عذرخواهی کند 

اسماعیل بقایی در پاسخ به پرسش خبرنگار جوان، با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در کشف یک پروژه در ارتباط با فرانسه و اتهام‌زنی‌های این کشور به ایران، آن هم در شرایطی که در قرارداد‌های کشف‌شده، امضای سفیر سابق فرانسه دیده می‌شود و همین‌طور سابقه تخلف برخی دیپلمات‌های فرانسوی و مواضع تند و مداخله‌جویی وزیر این کشور، گفت: «آنچه برای ما مهم است، فارغ از شخصیت خصوصی افراد، موضعی است که به نام یک دولت منتشر می‌شود و این موضوع به هیچ عنوان قابل‌قبول نیست. انتظار می‌رفت مقام‌های ذی‌ربط فرانسوی واکنش منطقی داشته باشند و از اینکه دو کارمند سفارت‌شان که خود هم اعلام کردند که ایجنت سفارت بودند و اسم دیپلمات را نیاوردند و به تصریح خود در حال کمک به جامعه مدنی ایران بودند، عذرخواهی کنند.» وی گفت: «اساساً این مفهوم در حقوق دیپلماتیک متعارف نیست. اصرار بر اینکه این افراد در فعالیت‌های مرتبط با حمایت از جامعه مدنی مشغول بودند، خود اعتراف به این است که کنوانسیون وین دیپلماتیک نقض شده است. از همان ابتدا هم سفیر فرانسه احضار شد، هم به صورت رسمی به این کار آنها اعتراض شد. دو نفری هم که در این موضوع درگیر بودند، از ایران خارج شدند. ما هم رسماً اعلام کردیم که اینها امکان بازگشت به ایران را نخواهند داشت.» بقایی خاطرنشان کرد: «بنابراین، آنچه تکلیف وزارت خارجه بوده، انجام شده است. طبیعی است که دستگاه‌های ذی‌ربط هم نقطه‌نظرات و نگرانی‌های خودشان را هر موقع که به مصلحت بدانند، به شیوه مقتضی بیان می‌کنند. وزارت اطلاعات هم این بیانیه را با توجه به ملاحظاتی که داشتند، صادر کردند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، تسلیم
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