جوان آنلاین: گلگهر در حالی فردا برابر پیکان قرار میگیرد که ۶ بازیکن خودش را در اختیار نخواهد داشت. احسان حسینی، مدافع میانی گلگهر، به دلیل مصدومیت همچنان شرایط همراهی تیمش را ندارد. همچنین محمدرضا بردبار و علی حسنی، دو بازیکن مصدوم دیگر این تیم، در دیدار برابر پیکان غایب خواهند بود.
علاوه بر این سه بازیکن، گلگهر به دلیل تکمیل شدن سهمیه بازیکنان لیگ برتری، در این مسابقه نمیتواند از سه بازیکن جدید خود استفاده کند. امید عالیشاه، محمدرضا اخباری و عرفان معصومی پس از پایان فصل نقلوانتقالات تابستانی و از هفته سوم، به عنوان سهمیه آزاد امکان همراهی گلگهر را خواهند داشت.
دیدار تیمهای پیکان و گلگهر سیرجان در هفته دوم رقابتهای لیگ برتر، روز سهشنبه ۲۷ مردادماه از ساعت ۱۹:۱۵ در تهران برگزار خواهد شد.