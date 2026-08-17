طرح ناتو برای جنگ احتمالی با روسیه

جوان آنلاین: روزنامه بیلد عصر دوشنبه به نقل از منابعی آگاه که نامشان افشا نشده، نوشت: ناتو قصد دارد بر مقابله با جت‌های جنگنده، موشک‌ها و پهپاد‌ها از جمله با حمله به تاسیساتی که عمدتا در منطقه کالینینگراد قرار دارند، تمرکز کند.

به گزارش ایسنا، این رسانه آلمانی در ادامه تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه درگیری احتمالی، ناتو قصد دارد یک منطقه خودمختار در امتداد مرز‌های بلاروس و روسیه ایجاد کند که در آن فقط پهپاد‌ها و تجهیزات نظامی مستقل فعالیت خواهند کرد.

بیلد افزود: در مرحله بعدی، ناتو به تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های لجستیکی در روسیه ازجمله فرودگاه‌ها، شرکت‌های نظامی، پل‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن حمله خواهد کرد.

در تاریخ ۱۲ اوت، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با بیان اینکه برنامه‌هایی برای استقرار سلاح‌های جدید در منطقه آسیا-اقیانوسیه تهدیدی برای روسیه است، اعلام کرد که ناتو به‌طور فعال در حال نفوذ به منطقه آسیا-اقیانوسیه است که منجر به افزایش درگیری احتمالی می‌شود.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر بخش امور اروپا در وزارت امور خارجه روسیه نیز روز بعد از اظهارات پوتین گفت: ناتو به بهانه مقابله با تهدیدات افسانه‌ای از شرق، سیاست نظامی‌سازی فعال قطب شمال را دنبال می‌کند، اما چنین اقداماتی منجر به افزایش تنش نظامی و سیاسی در منطقه می‌شود.