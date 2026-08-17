دیدار رئیس بانک مرکزی ایران با نخست وزیر عراق

رئیس بانک مرکزی ایران در ادامه دیدارهایش در بغداد با نخست‌وزیر عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در بغداد با علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دیدار کرد.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، در این دیدار رئیس بانک مرکزی عراق شماری از مشاوران و محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق حضور داشتند.

دو طرف بارزترین چالش‌های مالی و پولی اقتصاد‌های منطقه در شرایط کنونی را بررسی کردند.

الزیدی تاکید کرد که دولت در راستای تبدیل عراق به میدانی برای ارتباط منافع اقتصادی و توسعه‌ای کشور‌های منطقه در راستای حمایت از تحکیم ثبات و توقف درگیری‌ها گام برمی‌دارد.

رئیس بانک مرکزی ایران پیشتر با رئیس بانک مرکزی عراق و وزرای دارایی و تجارت عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.