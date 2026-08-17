بر اساس داده‌های رسمی، نرخ ثبت شرکت در اتحادیه اروپا شاهد کاهش بود و ورشکستگی‌ها نیز ۵ ٫ ۷ درصد افزایش پیدا کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، آمار رسمی اتحادیه اروپا که امروز (دوشنبه) منتشر شد، نشان می‌دهد که فشار بر کسب‌وکار‌ها در این دوره افزایش یافته است به طوری که ثبت کسب‌وکار‌های جدید در اتحادیه اروپا در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ با کاهش ۰ ٫ ۵ درصدی مواجه شد، در حالی که شمار ورشکستگی‌ها ۵ ٫ ۷ درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به یورواستات، روز دوشنبه اعلام کرد میزان ثبت کسب‌وکار‌ها در فاصله آوریل تا ژوئن در ۵ بخش از مجموع ۸ بخش اقتصاد کسب‌وکار کاهش یافته است.

بیشترین کاهش ثبت شرکت در بخش صنعت با ۳ ٫ ۶ درصد ثبت شد. پس از آن، بخش اقامت و خدمات غذایی با ۳ ٫ ۴ درصد و بخش آموزش و فعالیت‌های اجتماعی با ۳ ٫ ۲ درصد بیشترین افت را داشتند.

در مقابل، تعداد ثبت کسب‌وکار‌های جدید در بخش اطلاعات و ارتباطات با افزایش قابل‌توجه ۸ ٫ ۸ درصدی همراه شد. بخش ساخت‌وساز نیز رشد ۱ درصدی را ثبت کرد، در حالی که ثبت کسب‌وکار‌های جدید در بخش خدمات مالی بدون تغییر باقی ماند.

بر اساس این گزارش، در عین حال، شمار ورشکستگی‌ها در اتحادیه اروپا طی سه‌ماهه دوم در ۵ بخش از مجموع ۸ بخش افزایش یافت.

بیشترین افزایش ورشکستگی‌ها در بخش آموزش و فعالیت‌های اجتماعی با ۲۱ ٫ ۱ درصد ثبت شد. پس از آن، بخش حمل‌ونقل با ۱۱ ٫ ۴ درصد و خدمات مالی با ۶ ٫ ۸ درصد بیشترین رشد ورشکستگی‌ها را داشتند.

در مقابل، شمار ورشکستگی‌ها در بخش اقامت و خدمات غذایی ۲ ٫ ۶ درصد، ساخت‌وساز ۱ ٫ ۷ درصد و تجارت ۱ ٫ ۲ درصد کاهش یافت.