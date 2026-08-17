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جهش تولید با مشارکت مردم
سرمایهگذاری برای تولید
اصلاح نظام مالیاتی
جهش تولید مسکن
هدفمندی یارانهها
توسعه دریامحور
رشد اقتصادی
ناترازی انرژی
ناترازی بنزین
بازار سرمایه
اخبار کلی
جامعه
سرویس جامعه
اخبار كلی
پروندههای حقوقی
حوادث | انتظامی
آموزش و پرورش
زنان و خانواده
محیط زیست
فناوری اطلاعات
فرهنگوهنر
سرویس فرهنگوهنر
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کتاب
اخبار كلی
سبکزندگی
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اخبار کلی
ایثار و مقاومت
سرویس ایثار و مقاومت
اخبار كلی
مادران شهید
دفاع مقدس
مدافعان حرم
شهدای جانباز
جانبازان و ایثارگران
مدافعان امنیت
محور مقاومت
شهدای انقلاب
شهدای ترور
شهدای شاخص
شهدای فتنه
تاریخ
سرویس تاریخ
اخبار کلی
جبهه ملی و قیام ۳۰ تیر
اسناد لانه جاسوسی
پهلوی و پهلویها
کودتای ۲۸ مرداد
نهضت مشروطه
انقلاب اسلامی
علما و فضلا
تاریخسازان
ورزش
سرویس ورزش
اخبار كلی
فوتبال - فوتسال
وزنه برداری
توپ و تور
كشتی
رزمی
بانوان
ساير
ايران
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اسلام شهر (غرب تهران)
اصفهان
ایلام
البرز
تهران
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قم
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کرمان
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کد خبر:
1374523
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تاریخ انتشار:
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
کد خبر:
1374523
تاریخ انتشار:
۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
لینک کوتاه:
لینک کپی شد
صفحه نخست
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اخبار كلی
بدون شرح
حسین کشتکار
منبع:
روزنامه جوان
برچسب ها:
طرح
،
نما
،
بدون شرح
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