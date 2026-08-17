جوان آنلاین: کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که برای رایزنی با همتای چینی خود در خصوص مسائل بینالمللی، منطقهای و دوجانبه به پکن سفر کرده است، امروز با آقای میائو دهیو معاون وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه چین ضمن گرامیداشت پنجاه و پنجمین سالگرد روابط دو دیپلماتیک دو کشور، گفت: «برای بیش از نیم قرن است که دو کشور و دو ملت روابطی رو به رشد و دوستانه داشتهاند و از یکدیگر آموختهاند. ارتقاء سطح روابط به مشارکت راهبردی، همکاری عملگرایانه، همکاری در سازمانهای بینالمللی و چندجانبه و تعاملات ملتها با یکدیگر از خصوصیات روابط ایران و چین است که نمونهای مثالزدنی برای تعاملات کشورهای در حال توسعه با یکدیگر است.»
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز ضمن پاسداشت پنجاه و پنجمین سالگرد تاسیس روابط دیپلماتیک میان دو کشور، بیان کرد ایران و چین در نقاط عطف تاریخی از یکدیگر حمایت کردهاند و همکاری و هماهنگی میان ایران و چین هم در روابط دوجانبه و هم در مجامع بینالمللی، در چارچوب مشارکت راهبردی، فعالانه ادامه دارد.
وی افزود روابط ایران و چین بر مبانی ارزشمندی مانند احترام متقابل، مخالفت با یکجانبهگرایی و پیگیری منافع مشترک بنا نهاده شده و به مرحلهای رسیدهاست که اکنون در دهمین سالگرد ارتقاء سطح روابط به مشارکت جامع راهبردی، سازوکارهای اثربخشی برای تداوم، توسعه و تعمیق همکاریها وجود دارد.
غریب آبادی با اشاره به تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم اشغالگر به ایران و تحمیل دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و ارتکاب جنایات گسترده که در راس آن شهادت مقام معظم رهبری قرار دارد، افزود: «ایران اگرچه جنگ طلب نیست، اما ثابت کرد از چنان استحکام ملی، نهادی و اجتماعی برخوردار است که در مقابله با دو رژیم متجاوز و باغی مسلح به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی، توانست با مقاومتی مثالزدنی، شکستهای سختی را به آنها وارد کرده و پیروزیهای شگرفی را رقم بزند.»
طرفین در این دیدار همچنین درخصوص موضوعات مربوط به صلح و امنیت منطقهای، وضعیت تنگه هرمز، زمینههای همکاری در مجامع بینالمللی و چندجانبه، از جمله سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای و همچنین اهم موضوعات روابط دوجانبه، تبادل نظر کردند.