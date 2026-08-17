جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر امروز دوشنبه ۲۶ مرداد ضمن دیدار با سفیر جدید تایلند در جمهوری اسلامی ایران و نماینده جدید دفتر توسعه سازمان ملل متحد، دیدار خداحافظی با سفرای سودان و قبرس در پایان ماموریتشان در تهران انجام داد.
ساک نوپسایسونگ، سفیر جدید تایلند در جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه در آغاز ماموریت دیپلماتیک خود در کشورمان با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.
همچنین لوان بوادزه، نماینده جدید دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در جمهوری اسلامی ایران در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه دیدار و روانامه خود را تسلیم کرد.
عبدالعزیز حسن صالح طاها، سفیر سودان و آندریاس پ. کوزوپیس، سفیر جمهوری قبرس در جمهوری اسلامی ایران نیز در پایان ماموریت دیپلماتیک خود در جمهوری اسلامی ایران ضمن حضور در وزارت امور خارجه، با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کردند.