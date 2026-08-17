جوان آنلاین: یداله آقایی ـ معاون ساماندهی و بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران ـ با اعلام این خبر اظهار کرد: این سامانه که از قابلیت اتصال به سامانه «تم» (نهضت ملی مسکن) بهره می‌برد، اکنون خدمات متنوعی شامل تسهیلات خوداشتغالی، ودیعه مسکن و تسهیلات نهضت ملی را با پشتیبانی شبانه‌روزی ارائه می‌دهد و از تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها درخواست شده است ضمن هدایت تمامی متقاضیان به این درگاه، فرایند ثبت‌نام را به‌منظور تسریع در روند پیگیری‌ها در اولویت قرار دهند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با اداره‌کل پایش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودمالکی و ساکنان بافت‌های فرسوده در دستور کار قرار دارد. تأکید ما بر این است که تمامی بانک‌های عامل نسبت به تعهدات خود عمل کنند و چنانچه در روند پرداخت‌ها عدم تمکینی مشاهده شود، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی با جدیت پیگیری خواهد شد تا حقی از متقاضیان این بخش ضایع نگردد.

معاون ساماندهی و بازآفرینی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت اجرای «چرخه بازآفرینی» تأکید کرد و افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، از استان‌ها خواسته شده است تا دو محله مستعد را برای اجرای طرح چرخه بازآفرینی معرفی نمایند، در این محلات، خط اعتباری ویژه‌ای برای ودیعه اسکان، ساخت و در نهایت خرید مسکن در نظر گرفته شده است.

آقایی خاطرنشان کرد: شاخص کلیدی در انتخاب این محلات، امکان بازگشت منابع و خروج از محله پس از اتمام برنامه است؛ لذا از همکاران استانی انتظار می‌رود در معرفی محلات واجد شرایط با رعایت این ملاک‌های فنی و راهبردی، تسریع به عمل آورند. در حال حاضر فرآیند ارائه طرح به وزارتخانه در جریان است و امیدواریم با تحقق این برنامه، گام مؤثری در ارتقای کیفیت زیست در محدوده‌های هدف برداشته شود؛ بنابراین گزارش، هم‌اکنون حدود ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد کشور ساکن هستند که به گفته عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از این تعداد، ۵ میلیون نفر در واحد‌های مسکونی بسیار ناپایدار زندگی می‌کنند. این شرکت برای نوسازی این بافت‌ها برنامه اقدام مشترک چهار ساله را در دستور کار قرار داده که در سال گذشته ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص پیدا کرد.