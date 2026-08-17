جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «محمد منصور» قائم مقام وزارت اطلاع‌رسانی یمن گفت: یمن در پیمان قدس با ایران مشارکت دارد و ما این نبرد بزرگ را فرصتی برای شکست آمریکا و اسرائیل می‌دانیم.

به گزارش ایرنا، وی افزود: هدف اصلی ما این است که پرونده یمن را به طور کلی از عربستان پس بگیریم، ما تنها با عربستان مقابله نمی‌کنیم بلکه با اسرائیل، آمریکا و انگلیس نیز مقابله می‌کنیم.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه دولت «تغییر و سازندگی» یمن در صنعا با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اقدامات تنش‌زای عربستان علیه یمن تأکید کرد: رژیم سعودی بایستی به خوبی درک کند که هیچ چاره‌ای جز رفع محاصره علیه یمن و پایان دادن به لشکرکشی‌ها و فراهم کردن زمینه برای استفاده مردم یمن از منابع خود، وجود ندارد و هر چه رژیم سعودی به تشدید تنش‌ها ادامه داد با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نزدیک‌ترین، امن‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل این است که رژیم سعودی خواسته‌های مشروع و بر حق یمن را اجرا کند و به اوضاع داخلی و مسائل خاص خود پرداخته و یمنی‌ها را به حال خود رها کند.