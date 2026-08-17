جوان آنلاین: رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی اظهار کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی در پی وقوع سریالی کلاهبرداری در شهرستان آشخانه، با بررسی اظهارات شکات، شگرد متهمان را شناسایی کردند.
به گزارش مهر، وی افزود: کلاهبرداران با معرفی سکههای طلای قدیمی و ارائه چند سکه اصل برای جلب اعتماد، خریداران را به معامله ترغیب کرده و در معامله اصلی، سکههای تقلبی را در ازای دلار و سکههای بهار آزادی به آنان میفروختند.
رئیس پلیس آگاهی خراسانشمالی ادامه داد: با اقدامات فنی و تخصصی، یکی از متهمان اصلی شناسایی و پس از تعقیب و مراقبت دستگیر شد.
وی تصریح کرد: این متهم در مواجهه حضوری با شکات به نقش خود در کلاهبرداریها اعتراف و همدستانش را معرفی کرد که در ادامه ۹ متهم دیگر نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی خراسان شپالی با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سکههای تقلبی و مقادیری دلار کشف و خودروها و املاکی که با وجوه حاصل از کلاهبرداری خریداری شده بود توقیف شد، گفت: متهمان با تشکیل پرونده و صدور قرار قضائی روانه زندان شدند.