دیوان عالی آمریکا مجددا درخواست ترامپ برای تجدیدنظر در پرونده نویسنده آمریکایی را رد کرد

جوان آنلاین: به نوشته رویترز، حکم مذکور پس از آن صادر شده بود که هیئت منصفه، ترامپ را در قبال تعرض جنسی به این ستوننویس سابق مجلات و افترا علیه او مسئول دانست.
به گزارش ایسنا، قضات دیوان عالی درخواست ترامپ برای بازنگری در تصمیم قبلی خود در ماه ژوئن را نیز رد کردند؛ تصمیمی که در آن درخواست تجدیدنظر او درباره حکم هیئت منصفه در سال ۲۰۲۳ پذیرفته نشده بود. این حکم از ادعاهای کارول درباره تجاوز ترامپ به او در دهه ۱۹۹۰ در اتاق پرو یک فروشگاه بزرگ در منهتن ناشی میشد. وکلای ترامپ مدعیاند که روند محاکمه عادلانه نبوده است.
دیوان عالی همچنین در حال بررسی درخواست تجدیدنظر رئیسجمهور آمریکا درباره یک حکم جداگانه ۸۳.۳ میلیون دلاری است که هیئت منصفه به دلیل افترا به کارول در سال ۲۰۱۹ صادر کرد. ترامپ که در آن سال در حال سپری کردن نخستین دوره ریاستجمهوری خود بود، ادعاهای او را رد و عنوان کرد که کارول درباره این اتهامات دروغ گفته است. وکلای ترامپ در آن پرونده استدلال میکنند که مصونیت ریاستجمهوری، او را از ادعاهای کارول محافظت میکند و دادگاههای پایینتر به اشتباه تشخیص دادهاند که ترامپ این دفاع را از دست داده است.
ترامپ از زمانی که کارول - ستوننویس سابق بخش مشاوره مجله «اِل» - در سال ۲۰۱۹ بخشی از خاطرات خود را منتشر کرد، با او درگیر پرونده قضایی بوده است. کارول در این کتاب مدعی شد که ترامپ حدود سال ۱۹۹۶ در اتاق پرو فروشگاه زنجیرهای برگدورف گودمن در منهتن به او تجاوز کرده است.
ترامپ این ادعاها را رد کرد و در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ - زمانی که از قدرت کنار رفته بود - مدعی شد که کارول درباره اتهاماتش دروغ گفته است.
پروندهای که به حکم ۵ میلیون دلاری منجر شد، مربوط به اظهارات ترامپ در سال ۲۰۲۲ بود؛ زمانی که او در یک پست در شبکههای اجتماعی ادعای کارول را «حقه» و «کلاهبرداری» خواند. هیئت منصفه در سال ۲۰۲۳ در این پرونده تشخیص داد که ترامپ به کارول تعرض جنسی کرده و علیه او مرتکب افترا شده است.