تیراندازی در جنوب اسپانیا؛ زن باردار و کودک در میان قربانیان

در پی تیراندازی در شهر «ایسلا کریستینا» در استان هوئلوا در جنوب اسپانیا، سه نفر از اعضای یک خانواده از جمله یک زن باردار و فرزند خردسال او کشته شدند و یک نفر دیگر به‌شدت زخمی شد.

جوان آنلاین: از یورونیوز، مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند در یک حمله مسلحانه در منطقه «روسیو» در شهر ایسلا کریستینا، دست‌کم سه نفر کشته و یک نفر دیگر به‌شدت مجروح شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، فرد مهاجم عصر یکشنبه با موتورسیکلت به مقابل خانه‌ای در این منطقه رفت و با شلیک گلوله به اعضای یک خانواده حمله کرد و سپس از محل گریخت.

در میان قربانیان، یک زن باردار، یکی از فرزندان او و مادر این زن حضور دارند. اجساد قربانیان پس از تیراندازی در خیابان باقی مانده بود و فرد چهارم که در این حادثه زخمی شده بود، برای درمان به بیمارستان منتقل شد.

پلیس اسپانیا احتمال نمی‌دهد که این حمله بدون ارتباط با آن قتل قبلی باشد، اما تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه دقیق همچنان ادامه دارد. منطقه همچنان تحت کنترل شدید نیرو‌های امنیتی قرار دارد و عامل تیراندازی هنوز متواری است.