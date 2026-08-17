جوان آنلاین: اسکندر مومنی، وزیر کشور، امروز
(دوشنبه ۲۶ مرداد) در سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت و نیز فرماندهان، دانشمندان و قشرهای مختلف مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب، دانشآموزان، معلمان و خانوادههای عزیز آنان و همچنین شهدای ورزشگاه لامرد را گرامی میداریم.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژهای به موضوع آموزش و پرورش و نهضت عدالت آموزشی دارد و رئیسجمهور نیز ساخت مدرسه به عنوان یکی از زیرساختهای مهم و تحول در حوزه آموزش را مورد توجه قرار داده است.
وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: انصافاً وزارت آموزش و پرورش با همکاری و جلب مشارکت همه دستگاهها و همچنین استانداران، در این زمینه اقدامات ارزشمندی انجام داده است؛ این موضوع یک فرصت مهم برای نظام تعلیم و تربیت کشور است.
مومنی با اشاره به سابقه وزیر آموزش و پرورش افزود: بنده از نزدیک افتخار همکاری با دکتر کاظمی را داشتهام. ایشان مسیر خدمت خود را از معلمی آغاز کرده و ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان و استان، چندین معاونت در وزارت آموزش و پرورش و سرپرستی این وزارتخانه را تجربه کرده و اکنون وزیر آموزش و پرورش است.
وی در ادامه گفت: حضور فردی که مراحل مختلف این مسیر را از معلمی تا وزارت تجربه کرده، حقیقتاً یک فرصت و برکت است که همه ما باید از آن استفاده کنیم.
وزیر کشور با اشاره به نقش آموزش و پرورش در شکلگیری شخصیت اجتماعی دانشآموزان گفت: دانشآموز از خانواده جدا میشود و وارد مدرسه میشود و در این محیط، نخستین تجربه زندگی اجتماعی، حضور در جمع و استقلال نسبی از خانواده را تجربه میکند.
مومنی با تاکید بر اینکه جامعه آینه آموزش و پرورش است گفت: هر آنچه در آموزش و پرورش کاشتهایم و برای آن تلاش کردهایم، در آینده جامعه ما نشان داده خواهد شد.
وزیر کشور با اشاره به نقش دانشآموزان و جوانان در دفاع از کشور اظهار کرد: جوانانی که در دفاع از کشور نقشآفرینی کردند، از همین آموزش و پرورش بیرون آمدهاند و با وجود همه مشکلات، انصافاً آموزش و پرورش در این زمینه موفق عمل کرده است.
مومنی آموزش و پرورش را دارای نقشی تعیینکننده در همه بخشهای توسعه کشور دانست و گفت: اگر بخواهیم در حوزه انرژی موضوع مصرف بهینه را هدف قرار دهیم، باید از آموزش و پرورش شروع کنیم؛ اگر بخواهیم در حوزه حفاظت از محیط زیست گام برداریم یا فرهنگ صحیح رانندگی را توسعه دهیم، بستر همه این اقدامات آموزش و پرورش است.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به دانشگاه فرهنگیان گفت: خواهش من از همه همکارانم در آموزش و پرورش، معلمان و مسئولان این است که موضوع دانشگاه فرهنگیان را جدی بگیرند؛ چرا که قرار است فرزندان ما به دست فارغالتحصیلان این دانشگاه مورد تعلیم و تربیت قرار گیرند.
وزیر کشور در ادامه گفت: بسیار مهم است که معلم از نظر معیشتی، علمی و اخلاقی در جایگاهی قرار بگیرد که خودش سرمنشأ اثر و الگو باشد. دولت و شخص دکتر کاظمی نیز اهتمام ویژهای به موضوع دانشگاه فرهنگیان دارند و این مسئله بسیار مهم است.
مومنی تصریح کرد: هر میزان در دانشگاه فرهنگیان و مجموعه تربیت معلم سرمایهگذاری کنیم، هزینه و از دست دادن منابع نیست، بلکه سرمایهگذاری برای آینده کشور است و این سرمایهگذاری در نهایت میتواند منابع انسانی کشور را تقویت کند و حتی به افزایش منابع کشور منجر شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه توجه به فرهنگیان اهمیت بسیار زیادی دارد افزود: چرا که یک معلم میتواند نقش یک قهرمان، مربی و الگو را در زندگی اجتماعی دانشآموز ایفا کند.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش نباید صرفاً بر انتقال معلومات متمرکز باشد گفت: خواهش من این است که در کنار فراگیری علم برای دانشآموزان، به موضوع مهارتافزایی نیز توجه شود.
مومنی افزود: خوشبختانه دانشجویان و دانشآموزان ما در المپیادهای جهانی صاحب رتبه میشوند و کسانی که از آموزش و پرورش بیرون میآیند، دارای معلومات بالایی هستند، اما جا دارد روی مهارت بیشتر کار شود.
وی ادامه داد: مهارت زندگی کردن، مهارت زندگی اجتماعی، مهارت «نه گفتن» به بدیها و مهارت «بله گفتن» به خوبیها، از جمله موضوعاتی است که باید در آموزش و پرورش بیشتر مورد توجه قرار گیرد. نباید تمام هم و غم دانشآموز صرف فراگیری معلومات شود؛ در کنار دانش، باید مهارتهایی را به او آموخت که برای زندگی فردی و اجتماعی آینده خود به آن نیاز دارد.
مومنی با اشاره به تجربه دوران کرونا که آموزش و پرورش سامانه شاد و سامانههای دیگر را برای استمرار آموزش مورد استفاده داد افزود: در یک سال گذشته نیز در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم، برگزاری بخشی از کلاسهای حضوری با مشکل مواجه شد و آموزش و پرورش برای مدیریت این شرایط تلاش کرد.
وزیر کشور با تأکید بر اهمیت آموزش حضوری گفت: هیچ چیز جای کلاس حضوری را برای دانشآموزان نمیگیرد. این شرایط کار آموزش و پرورش را سخت کرده است و باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا حضور نداشتن دانشآموزان در کلاسها جبران شود.
مومنی تأکید کرد: باید همه دست به دست هم بدهیم و به وزارت آموزش و پرورش کمک کنیم. اگر ما کاری انجام میدهیم، منتی نیست؛ این وظیفه ما و وظیفه هر ایرانی و هر مسئولی است که به آموزش و پرورش کمک کند.
وی با اشاره به گستردگی و جایگاه آموزش و پرورش در کشور گفت: به اعتقاد شخصی من، نظام تعلیم و تربیت کشور ظرفیت و جایگاه چنین نگاهی را دارد که آن را در کنار سه قوه، به عنوان «قوه چهارم» مطرح شود.
وزیر کشور افزود: آموزش و پرورش از نظر کمی نیز مجموعه بسیار گستردهای است؛ بیش از یک میلیون معلم، بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه و ۱۶ و نیم میلیون دانشآموز دارد و دستکم دو برابر این تعداد نیز خانوادههای دانشآموزان هستند؛ بنابراین جمعیت عظیمی با این مجموعه در ارتباط است.
مومنی تصریح کرد: این گستردگی در کنار نقش تعیینکننده آموزش و پرورش در شکلدهی به آینده کشور، نشان میدهد که باید با نگاه ویژهای به این نهاد توجه شود.
وزیر کشور با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاهها با وزارت آموزش و پرورش گفت: ما در وزارت کشور و همه استانداران، تمام و کمال در خدمت وزارت آموزش و پرورش هستیم.
وی تأکید کرد: رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از آموزش و پرورش و نهضت عدالت آموزشی باید به یک حرکت جمعی تبدیل شود و همه دستگاهها و مسئولان در این مسیر وظیفه خود را انجام دهند.
در پایان این اجلاس، از محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی، مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی و محمدرضا بابایی استاندار یزد برای کسب بالاترین امتیاز در تحقق کلیه شاخصهای ارزیابی آموزش و پرورش قدردانی شد.