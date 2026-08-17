جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری دولتی عراق «واع»، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق امروز (دوشنبه) در جلسه وزارت نفت اظهار کرد که کشورش از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را از بسته شدن تنگه هرمز میبیند و نمیتواند برای صادرات نفت خود به یک مسیر وابسته باشد و اسیر یک کریدور باقی بماند.
نخستوزیر عراق افزود: برخی از مقامات برای فرار از مسئولیت ادعای بینقص بودن میکنند و ما میخواهیم اقتصاد را برقرار کنیم. هر بشکه نفتی که فروخته نشود، به عنوان تأخیر در حقوق یا خدمات عمومی یا ضرر به خزانه دولت تلقی میشود.
او ادامه داد: فرصتهای بزرگی وجود دارد و مسئول باید مسئولیت خود را بپذیرد. دولت تعهداتی دارد و بخش بزرگی از این تعهدات با وزارت نفت است.
الزیدی عنوان داشت: بخش عمده بودجه وزارت دارایی عراق از درآمدهای نفتی است و هیچ بهانهای وجود ندارد و ما خواهان نتیجه هستیم و میخواهیم از هفته آینده شاهد نتایج باشیم.