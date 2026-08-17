وزارت خارجه یمن: هر گونه تشدید تنش عربستان با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه «الثورة»، وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا در بیانیهای به اقدامات تنشزای عربستان علیه یمن واکنش نشان داد.
در این بیانیه آمده است: پس از آنکه رژیم سعودی از همه تعهدات قبلی خود شانه خالی کرده و محاصره را به طرز بیسابقهای تشدید کرد، جمهوری یمن به اعمال معادله «محاصره در برابر محاصره» به عنوان اقدام ضروری در جهت نجات ملت یمن از بدترین فاجعه انسانی در جهان روی آورد.
در این بیانیه همچنین آمده است: زمانی که ملت یمن معادله «محاصره در برابر محاصره» را در پیش گرفتند، عربستان به اقدامات تشدیدآمیز روی آورده و نیروهای تحت امر خود را در سراسر اراضی اشغالی یمن بسیج کرد، این اقدام تهدیدی مستقیم برای امنیت، سلامت و ثبات یمن است و به همین دلیل نیروهای مسلح یمن به شیوه مناسب با آن برخورد کردند.
در بیانیه مذکور آمده است: رژیم سعودی بایستی به خوبی درک کند که هیچ چارهای جز رفع محاصره علیه یمن و پایان دادن به لشکرکشیها و فراهم کردن زمینه برای استفاده مردم یمن از منابع خود، وجود ندارد و هر چه رژیم سعودی به تشدید تنشها ادامه داد با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که نزدیکترین، امنترین و کمهزینهترین راهحل این است که رژیم سعودی خواستههای مشروع و به حق یمن را اجرا کند و به اوضاع داخلی و مسائل خاص خود پرداخته و یمنیها را به حال خود رها کند.
در همین ارتباط، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کرد که این نیروها یک کشتی نظامی وابسته به عربستان سعودی را به همراه چهار قایق نظامی که آن را همراهی میکردند، در دریای سرخ و در برابر سواحل المخا هدف قرار دادهاند.
سریع گفت که این حمله با استفاده از چند فروند موشک بالستیک انجام شده و اصابتها «دقیق و مستقیم» بوده است.
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در پی این حمله، کشتی نظامی بهطور کامل دچار آتشسوزی شده و تعدادی از قایقهای همراه آن نیز غرق شدهاند و سایر قایقها آتش گرفتهاند.
یحیی سریع همچنین گفت که نیروهای مسلح یمن با دقت تحرکات و تجمعات نیروهای سعودی را زیر نظر دارند و هرگونه جابهجایی و تجمع این نیروها را، چه در خشکی و چه در دریا، هدف قرار خواهند داد.
وی تأکید کرد نیروهای مسلح یمن به اجرای «معادله محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهند داد و مواضع و تجمعات نیروهای سعودی را در هر نقطهای که باشند هدف قرار خواهند داد.