برگزاری سوگ امام حسن عسکری (ع) و رهبر شهید انقلاب در حرم شاهچراغ (ع)

مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) و بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان، پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: این مراسم همزمان با ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، در این آیین که با اقامه نماز مغرب و عشاء همراه است، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجتی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین تلاوت آیاتی از قرآن کریم توسط محمدمهدی روحانی انجام می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین کشاورزی نیز قرائت دعای کمیل و مرثیه‌سرایی این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) از عموم مردم و ارادتمندان اهل‌بیت (ع) برای شرکت در این مراسم معنوی دعوت کرده است.