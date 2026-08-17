کسری طاهری: در سپاهان معنی فوتبال را یاد گرفتم

جوان آنلاین: کسری طاهری، مهاجم جدید تیم فوتبال سپاهان در گفتوگو با رسانه این باشگاه درباره انتقال خود به این تیم گفت: بعد از چهار سال به جای اولم برگشتم، جایی که معنی فوتبال را یاد گرفتم و حس و حال خیلی خوبی دارم که نمیتوانم آن را با کلمات توصیف کنم. به خانواده بزرگ سپاهان بازگشتم که بتوانم در کنار بازیکنان و کادرفنی و هواداران پرشور این تیم، سالهای خوبی را کنار آنها داشته باشم.
به گزارش ایسنا، او ادامه داد: پیش از این بازیها را فقط به عشق آقای احسان حاج صفی نگاه میکردم. قطعا بازیکنان خیلی بزرگ و سرشناسی هستند که اکنون در تیم سپاهان بازی میکنند. هر بازیکنی باید افتخار این را پیدا کند که یک روزی در کنار همچین بازیکنانی کار کند. افتخار بازی کنار آقای حاج صفی و حسینی را در تیم ملی داشتم و یکی از افتخارات فوتبالی من است.
طاهری افزود: از ۱۰ سالگی با عباس بودم و از تیم ملی با هم بودیم، اما به دلایل فوتبالی از هم جدا شدیم، اما خب دوباره به خانه خود برگشتیم. از بازیکنان آکادمی که بپرسید قطعا یکی از هدفهایشان بازی با لباس سپاهان در ورزشگاه است. برای من این شرایط فراهم نشد، اما همیشه در ذهنم ماند که بتوانم با لباس سپاهان بازی کنم و کلی در کنار هواداران روزهای خوبی داشته باشم.
مهاجم سپاهان در پایان بیان کرد: به هواداران این قول را میدهم که صد درصد خودم را بگذارم و بدون هیچ حاشیهای و بداخلاقی و هر آن چه که باعث ناراحتی آنها و به هم ریختن تیم باشد، اصلا این اتفاقها رخ نمیدهد. امیدوارم در کنار هم قهرمانی را جشن بگیریم و اتفاقات خوبی برای باشگاه رخ دهد.