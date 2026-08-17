جوان آنلاین: به نقل از شبکه المنار، یونیفل در بیانیهای به افزایش تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان واکنش نشان داد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: دو هفته اخیر شاهد افزایش محسوس فعالیت نظامی اسرائیل در جنوب لبنان بود و یونیفل بین ۵ تا ۱۶ آگوست (۱۴ تا ۲۵ مرداد) به طور متوسط روزانه ۱۳۷ پرتابه را به ثبت رسانده که از جمله آن ۲۰۸ پرتابه در روز شنبه و ۱۸۵ پرتابه نیز در روز یکشنبه ثبت شده است.
در این بیانیه آمده است: با افزایش تنشها، غیرنظامیان بار دیگر بیشترین بها را میپردازند چرا که بسیاری از خانوادهها به دلیل فقدان امنیت و عدم اطمینان، مجبور به ترک خانهها یا تغییر شیوه زندگی روزمره خود شدند.
یونیفل همچنین تأکید کرد: صلحبانان از طریق گشتزنی، نظارت بر تحولات، پاکسازی موانع از جادهها و کاهش خطرات انفجاری و تسهیل ارسال کمکهای بشردوستانه، حضور میدانی خود را حفظ کردهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است: قطعنامه ۱۷۰۱ همچنان چارچوب اصلی احیای ثبات است و یونیفل تجدید تعهد همه طرفها به اصول آن را امری ضروری میداند.
نیروی «یونیفیل» در سال ۱۹۷۸ و پس از حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان تشکیل شد و مأموریت اصلی آن نظارت بر آتشبس، حفظ ثبات و کمک به استقرار حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور است.
پس از جنگ ۲۰۰۶، با صدور قطعنامه ۱۷۰۱، دامنه فعالیت یونیفیل گسترش یافت و این نیروها در کنار ارتش لبنان بر آتشبس نظارت میکنند. یونیفیل با وجود حضور طولانی، همچنان با چالشهایی در اجرای مأموریت خود روبهرو است.
پیشتر، امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا اعلام کردند که این دو کشور در پی تشکیل یک ائتلاف چندملیتی پس از پایان مأموریت یونیفیل در ماه دسامبر (آذر/دی) هستند؛ اقدامی که به گفته آنها با هدف تقویت حاکمیت لبنان، حمایت از ارتش این کشور و جلوگیری از تبدیل شدن خاک لبنان به بستری برای تشدید تنشهای منطقهای دنبال میشود.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴)، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.