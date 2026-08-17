جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه بار دیگر با تکرار اتهامات واهی علیه ایران مدعی شد که هدف اصلی کشورش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای به هر شکل و تحت هر شرایطی است.
این ادعا در حالی دوباره توسط ترامپ مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هستهای خود تاکید کرده است.
ترامپ در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز همچنین مدعی شد میان آمریکا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک کانال ارتباطی وجود دارد.
در ماههای گذشته رییس جمهور جنگطلب آمریکا بارها ادعاهای بی اساس و دروغینی را درباره مقامات و نهادهای ایرانی مطرح کرده که هر بار دروغ وی به نحوی آشکار شده است.
همزمان سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران درباره ادعای ترامپ تاکید کرد: هیچ گفتوگوی پشت پردهای میان مقامات سپاه با آمریکاییها در جریان نیست.
وی افزود: ترامپ تلاش میکند با این اظهارات، قیمت نفت و انرژی را در دنیا به طور موقت کنترل کند.
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود، عمان را تهدید کرد و گفت اگر این کشور در مسیر سیاستهای واشنگتن مانع ایجاد کند، آمریکا «بهشدت آن را بمباران خواهد کرد».