جوان آنلاین: دفتر اطلاعرسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که شمار خانوادههای آواره در این منطقه به ۵۰۹ هزار و ۳۹۳ خانواده رسیده است که در مجموع بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر را شامل میشود. این افراد در شرایط سخت و طاقتفرسای انسانی زندگی میکنند.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، یک میلیون و ۲۷ هزار و ۳۹۶ نفر از آوارگان در مراکز اسکان حضور دارند و یک میلیون و ۱۲۲ هزار و ۵۶۶ نفر نیز خارج از این مراکز زندگی میکنند.
این دفتر اشاره کرد که از مجموع خانوادههای آواره، ۱۹۶ هزار و ۲۸۷ خانواده، معادل ۸۶۷ هزار و ۲۲۸ نفر، در چادرهای ابتدایی، فرسوده و کاملاً مستهلک سکونت دارند؛ چادرهایی که دیگر برای زندگی انسانی مناسب نیستند و نیاز فوری به تعویض دارند.
دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه با نزدیک شدن فصل زمستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی هشدار داد و اعلام کرد که گروههای بسیار آسیبپذیری در این چادرهای فرسوده زندگی میکنند؛ از جمله ۴۶ هزار و ۱۴ سالمند، ۲۳ هزار و ۵۸۴ زن بیوه، ۵۹ هزار و ۷۹۵ کودک یتیم و ۱۵ هزار و ۶۸۷ فرد دارای معلولیت. همچنین بیش از نیم میلیون کودک به دلیل نبود وسایل گرمایشی و سرپناه امن، در معرض خطر مرگ و ابتلا به بیماریهای عفونی قرار دارند.
این نهاد از جامعه بینالمللی خواست برای رفع محدودیتهای اعمالشده از سوی رژیم صهیونیستی، فشار فوری و قاطعی وارد کند تا امکان ورود واحدهای اسکان موقت موسوم به کانکس، مواد عایق و چادرهای مقاوم در برابر شرایط جوی بدون هیچگونه قید و شرطی فراهم شود.
دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه همچنین تأکید کرد که در توزیع امکانات اسکان باید خانوادههای زنسرپرست، زنان باردار و شیرده، کودکان، سالمندان و بیماران در اولویت قرار گیرند.
این دفتر در پایان از سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد و نهادهای امدادرسان خواست برنامههای مربوط به اسکان، آواربرداری، بازسازی و بهسازی زیرساختهای فاضلاب را در صدر اولویتهای تأمین مالی خود قرار دهند.