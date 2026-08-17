جوان آنلاین: به نقل از روزنامه تاگس سایتونگ، با توجه به افزایش آمار مرگ و میر ناشی از موج گرما در آلمان مدافعان بیماران خواستار ذکر گرما به عنوان علت مرگ در گواهیهای فوت شدهاند.
به گزارش تسنیم، اوگن بریش، رئیس بنیاد حمایت از بیماران آلمان، در این باره گفت: بالاخره باید به پیامدهای تغییرات اقلیمی بها داده شود.
بریش به همراه انجمن پزشکان مراقبتهای ویژه آلمان، گمان میکنند که تعداد مرگ و میر ناشی از گرما که توسط موسسه رابرت کخ گزارش شده است، به دلیل تعداد زیاد موارد گزارش نشده، بسیار کم است.
اتحادیه کارگری وردی هم نسبت به شرایط «دراماتیک» در خانههای سالمندان به دلیل گرما هشدار داد.
موسسه رابرت کخ (RKI) اخیراً تعداد مرگ و میر ناشی از گرما در سال جاری را ۱۲۵۰۰ نفر تخمین زده است.
بریش، مدافع بیماران، گفت که این موسسه در حال حاضر این رقم را با استفاده از مدلهای آماری و هوش مصنوعی محاسبه میکند. با این حال، اعداد دقیق هنوز مشخص نیست. بریش اظهار داشت که گواهیهای فوت اکنون باید مشخص کنند که آیا مرگ ناشی از گرما در بیمارستان، خانه سالمندان یا در خانه رخ داده است. او استدلال کرد که تنها از این طریق عواقب یک دولت که برای تغییرات اقلیمی آماده نیست، بیرحمانه آشکار خواهد شد.
اووه یانسنس، مدیر انجمن بینرشتهای پزشکی فشرده و اورژانس آلمان هم (DIVI)، گفت که تخمین RKI بسیار پایین است. یانسنس در این باره گفت: در گواهی فوت افراد بسیار مسن اغلب نارسایی اعضای بدن ذکر میشود، اما گرما تأثیر آشکاری داشته است.
این پزشک مراقبتهای ویژه تاکید کرد که این مرگها به طور خاص در آمار RKI به خوبی ثبت نشدهاند؛ بنابراین او فرض میکند که ارقام RKI «تمام ابعاد بحران را منعکس نمیکند». به گفته وی «مطمئناً چندین هزار مرگ دیگر» وجود دارد.
جانسنس گفت، به ویژه افراد مسن «دیگر حس تشنگی درستی ندارند: آنها متوجه نمیشوند که در حال از دست دادن مایعات هستند و باید آن را خنثی کنند. افراد به خواب میروند و دیگر بیدار نمیشوند. معمولاً کلیهها به دلیل کمآبی بدن از کار میافتند.» این موارد مرتبط با گرما در آمار ثبت نمیشوند.
جانسنس، پزشک مراقبتهای ویژه، معتقد است که سیاستمداران مسئولیت دارند تا برای محافظت از گروههای آسیبپذیر اقدامات بیشتری انجام دهند.
وی گفت: به عنوان یک شهروند، من از بیعملی دولتهای فدرال و ایالتی بسیار نگران هستم. به ندرت اتاقهای اورژانس دارای تهویه مطبوع هستند و هزینه تجهیز یک اتاق بر این اساس از ۱۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ یورو متغیر است.
وی گفت: این یک فاجعه واقعی است.
کریستوس پانتازیس، کارشناس سیاستهای بهداشتی حزب سوسیال دموکرات آلمان هم خواستار سرمایهگذاری گسترده دولت در زمینه حفاظت در برابر گرما شد. این نماینده مجلس گفت: حفاظت در برابر گرما همچنین یک موضوع عدالت اجتماعی است. گرما بر همه تأثیر میگذارد، اما همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمیدهد.
به گفته نمایندگان اتحادیه وردی، بسیاری از کارکنان مراقبت و ساکنان خانههای سالمندان در تابستان امسال دمایی را تجربه میکنند که قوانین ایمنی شغلی را نقض میکند و حتی برای سلامتی آنها خطرناک است.
سیلویا بوهلر، عضو هیئت مدیره وردی توضیح داد: «اظهارات کارکنان، برخی از شرایط واقعاً وحشتناک را نشان میدهد.»