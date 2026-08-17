دشمن ناتوان از جنگ نظامی دنبال تصرف اذهان است

جوان آنلاین: نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه دشمن پس از ناکامی در تحمیل اراده خود از مسیر نظامی، جنگ شناختی و تلاش برای تصرف ذهن و قلب جامعه را در دستور کار قرار داده است، گفت: «هدف اصلی دشمن در این میدان، در اختیار گرفتن فرماندهی و هدایت فکری جامعه و تغییر دستگاه محاسباتی آن است.» همزمان، جانشین فرمانده کل سپاه نیز با اشاره به تجربه رویارویی جمهوری اسلامی با قدرتهای بزرگ نظامی، تأکید کرد که نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانسته است با یکصدم هزینه دشمن، جنگ را اداره کند و به پیروزی دست یابد.
به گزارش «جوان»، حجتالاسلام عبدالله حاجیصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز گذشته در آیین گرامیداشت روز خبرنگار، با تشریح ابعاد جنگ شناختی و نقش رسانهها در این میدان، اظهار کرد: «شهدا برندگان واقعی همه میدانهای جهاد هستند و شهادت برای آنان شکست نیست، بلکه اوج کامیابی و پیروزی است.» وی با اشاره به جایگاه خبرنگاران و فعالان رسانهای افزود: «خبرنگاری صرفاً انتقال خبر نیست، بلکه باری ارزشی فراتر از خبررسانی دارد و خبرنگار میتواند در عرصه جهاد رسانهای و تبیین حقیقت نقشآفرینی کند.»
نماینده ولیفقیه در سپاه، با بیان اینکه مفهوم جهاد در ادبیات قرآن بسیار گستردهتر از جنگ نظامی است، اظهار کرد: «جهاد الزاماً به معنای قتال و جنگ نظامی نیست، هر تلاش فوقالعادهای که در برابر دشمن و در راه خدا انجام شود، میتواند مصداق جهاد باشد. قلم، زبان، موشک، حضور پشت میز، فریاد و حتی ناله، اگر دارای این ویژگیها باشد، میتواند در مسیر جهاد قرار گیرد.» وی تأکید کرد که جهاد عرصهها و مراتب مختلفی دارد و هر فرد متناسب با جایگاه و توانایی خود میتواند در یکی از عرصههای جهاد نقشآفرینی کند.
دشمن دنبال تصرف مغزها و قلبهاست
نماینده ولیفقیه در سپاه، جنگ شناختی را یکی از خطرناکترین انواع جنگ دانست و گفت: «بسیاری از جنگها و تهاجمهای دشمن در نهایت برای اثرگذاری در جنگ شناختی انجام میشود و هدف اصلی دشمن این است که فرماندهی و هدایت فکری جامعه را در اختیار بگیرد.» وی ادامه داد: «اگر دشمن نتواند با حمله نظامی بر کشور مسلط شود، تلاش میکند از مسیر دیگری وارد شود و آن، تصرف مغزها و قلبهاست؛ این همان خطری است که باید آن را جدی گرفت.»
حاجیصادقی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جنگ ترکیبی دشمن گفت: «دشمن امروز جنگ ترکیبی را دنبال میکند و همزمان در عرصههای مختلف نظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فشار وارد میکند، اما در میان همه این عرصهها، جنگ شناختی اهمیت ویژهای دارد.» وی تصریح کرد: «دشمن فهمیده است که با عملیات نظامی و فشار اقتصادی نمیتواند بر این سرزمین و ملت مسلط شود، بنابراین به این نتیجه رسیده است که برای رسیدن به اهداف خود باید مغزها و قلبها را تصرف کند.» نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به تلاش گسترده رسانهای دشمن اظهار داشت: «امروز دشمن در عرصههای مختلف با شکستها و مشکلات جدی مواجه است، اما با استفاده از جنگ شناختی تلاش میکند خود را پیروز نشان دهد و واقعیت میدان را وارونه جلوه دهد.» وی افزود: «متأسفانه این جنگ شناختی در برخی موارد حتی بر بخشی از نخبگان و مدیران داخلی نیز اثر گذاشته است؛ بهگونهای که در اوج برخی پیروزیها، عدهای دچار تفکر استیصال شده و تصور میکنند راهی جز کنار آمدن با دشمن وجود ندارد.»
مذاکره ابزار است نه هدف
نماینده ولیفقیه در سپاه تأکید کرد: «خداوند مذاکره را نفی نکرده است، اما نباید مذاکره را با امید به آشتی و سازش با دشمن اشتباه گرفت. مذاکره ابزار است، نه هدف.» وی ادامه داد: «دشمن برای ایجاد شکاف و از بین بردن انسجام جامعه از ابزارهای مختلف استفاده میکند و گاهی نیز با استفاده از ادبیات دینی و حتی با عنوان دفاع از ولایت، افراد و جریانهایی را وارد میدان میکند تا انسجام جامعه را هدف قرار دهند.» حاجیصادقی تغییر ذائقه سیاسی و فرهنگی جامعه را از دیگر اهداف جنگ شناختی دانست و گفت: «دشمن تلاش میکند دستگاه تحلیلی نخبگان و معیارهای عقلانیت را تغییر دهد و همچنین گرایشهای فرهنگی و اجتماعی مردم را به سمت مورد نظر خود هدایت کند.» وی خطاب به خبرنگاران و فعالان رسانهای اظهار داشت: «نباید اجازه دهیم دیگران برای ما تعریف کنند که چه چیزی پیروزی، شکست، موفقیت یا ناکامی است. شما در میدان جنگ قرار دارید و دشمن نیز با تمام توان در این میدان حضور دارد.»
ایزدی: با یکصدم هزینه دشمن بر آنها غلبه کردیم
در ادامه این مراسم، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در جامعه ایرانی گفت: «خبرنگاران سرداران جنگ شناختی هستند که در میدان ایفای نقش میکنند.» وی با بیان اینکه جنگ رمضان وضعیت جدیدی را در صحنه جهانی، منطقهای و حتی کشور رقم زد، اظهار کرد: «بعثتی که اتفاق افتاد، ترجمانی دارد و این بعثت، نتیجه بعثت درونی انسانهاست.»
جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: «دشمنان توطئههای زیادی کردند تا ایران را ضعیف کنند، اما ایران نه تنها ضعیف نشد، بلکه قویتر در میدان حاضر شد.» ایزدی با اشاره به نتایج رویارویی نظامی اخیر اظهار کرد: «تعداد هواگردهایی که از دشمن بعد از این حرکت ارزشمند ملت و حوزه نرم و شناختی در صحنههای مختلف ساقط شده، بیش از ۲۰۰فروند بود و این حرکت آثار و پیامدهایی نیز در سطح منطقه و جهان داشته است.» وی افزود: «بزرگترین قدرت نظامی جهان و عقبه ناتو وارد جنگ با جمهوری اسلامی ایران شدند، اما نظام اسلامی تاب آورد و مستحکم در مقابل دشمنان ایستاد.» جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه جمهوری اسلامی حکومتی فردی نیست و حکومتی مبتنی بر انتخاب مردم است، گفت: «نظام مبتنی بر ولایت فقیه توانست با یکصدم هزینه دشمن، جنگی را اداره کند که نتیجه آن پیروزی رزمندگان اسلام است.»
جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اهمیت فضای مجازی در مقابله با جنگ شناختی و ضرورت حضور و حرکت مردمی در این عرصه تصریح کرد: «باید صلابت مردم را در میدان تقویت کنیم و نقشآفرینی ملت در جامعه بیش از پیش افزایش یابد؛ دنیا تشنه معارف، ارزشها و حقایق انقلاب اسلامی است.» ایزدی همچنین با اشاره به اقدامات امریکا در منطقه گفت: «امریکا با وجود سرمایهگذاریهای سنگین در افغانستان و تحمل تلفات، دستاوردی به دست نیاورد و در نهایت مجبور به خروج از این کشور شد. در عراق نیز دشمن با وجود برخورداری از ادعای ابرقدرتی شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا، مجاهدت رزمندگان و نفس روحانی حضرت امام (ره) در مسیر انقلاب اسلامی تعریف شد.»