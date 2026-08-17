سناتور دموکرات آمریکایی ضمن انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور این کشور، گفت که ایران می‌تواند بدون دادن حتی یک امتیاز، پول‌های مسدودشده خود را آزاد کند.

جوان آنلاین: کریس مورفی، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا عصر دوشنبه با انتشار مطلبی کوتاه در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: کاملا واضح است که در حال حاضر هیچ راهی برای وادار کردن ایران به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، این سناتور دموکرات آمریکایی در ادامه تاکید: ایران با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و نبوغ دیپلماتیک او بازی می‌کنند. آنها می‌دانند که می‌توانند بدون حتی یک امتیاز هسته‌ای، لغو کامل تحریم‌ها و تمام پول‌های مسدود شده خود را به دست آورند.

سناتور مورفی این مطلب را در واکنش به ادعای تکراری و بی‌اساس ترامپ مبنی بر اینکه «ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت»، منتشر کرد.

لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران بار‌ها مواضع خود را به‌طور شفاف عنوان و بر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود تاکید کرده است.