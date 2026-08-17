افتتاح اولین ایستگاه شارژ تاکسی برقی در پایتخت/ استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق

جوان آنلاین: آیین بهرهبرداری از جایگاه شارژ برقی پایانه قیطریه و اولین ایستگاه شارژ تاکسی برقی در تهران امروز (دوشنبه) با حضور اکبر بختیاری مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو و هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، این ایستگاه با قابلیت شارژ همزمان ۸ دستگاه تاکسی و خودروی برقی، با بهکارگیری چهار دستگاه شارژ سریع ۱۲۰ کیلووات DC و ترکیب سامانه ذخیرهسازی انرژی مبتنی بر باتری لیتیوم فسفات (LFP) با ظرفیت انرژی ۲۶۱ کیلوواتساعت و توان ۱۲۵ کیلووات به همراه نیروگاه خورشیدی ۶۰ کیلوواتی احداث شده است.
اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران، در این مراسم اظهار کرد: این مجموعه را نباید صرفاً یک ایستگاه شارژ ساده دید؛ بلکه ایستگاه شارژ برقی تاکسی قیطریه، یک «ایستگاه سبز» است. هشت ایستگاه شارژ پیشین برای استفاده اتوبوسها و تاکسیها راهاندازی شده بود، اما این ایستگاه بهطور اختصاصی برای تاکسیها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در راستای سبز بودن این ایستگاه، تلاش شده از زیرساخت انرژی خورشیدی برای تأمین برق استفاده شود. در این ایستگاه بهصورت همزمان امکان شارژ سریع هشت تاکسی فراهم شده و میتوان آن را نخستین ایستگاه شارژ برقی اختصاصی تاکسی و نخستین ایستگاه سبز تهران دانست.
اختیاری با بیان اینکه در این ایستگاه ترکیبی از برق شهری و انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: این مجموعه بهصورت هوشمند مدیریت میشود؛ بهگونهای که در زمانهای اوج مصرف از ظرفیت انرژی خورشیدی و در زمانهای غیرپیک از ظرفیت شبکه سراسری برق استفاده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران هزینه راهاندازی این ایستگاه را ۸۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه با همکاری دانشگاه صنعتی شریف به بهرهبرداری رسیده است.
پیشبینی چند ایستگاه شارژ در منطقه یک
هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران نیز در این مراسم با اشاره به طرح برقیسازی حملونقل پایتخت اظهار کرد: ابرپروژه برقیسازی شهر تهران که در این دوره مدیریت شهری رقم خورد، رویکردی رو به جلو و یک جهش برای تهران بود. منطقه یک نیز به دلیل نیاز شهروندان و استقبال آنها، یکی از پیشروترین و مستعدترین مناطق در حوزه برقیسازی است.
وی افزود: چندین ایستگاه شارژ در سطح منطقه یک پیشبینی و درخواست شده است و از معاونت حملونقل و ترافیک میخواهیم در اجرای آنها با منطقه همکاری کند. عملیات اجرایی دو ایستگاه در میدان تجریش و محله اُزگل آغاز شده و پیمانکاران آنها نیز مشخص شدهاند.
حقبین ادامه داد: برای پنج نقطه دیگر نیز زمینهای مورد نیاز آماده شده که این نقاط در قالب پروژههای مشارکتی منطقه تعریف شدهاند. با این حال، آمادگی داریم بخشی از این زمینها را در اختیار شرکت کنترل ترافیک قرار دهیم تا بخش مشارکتی پروژه از آن تفکیک شود و روند اجرای ایستگاههای شارژ با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی همچنین از بهرهبرداری از یک پروژه در منطقه یک خبر داد و گفت: شنبه آینده زیباترین بوستان تهران در محله زعفرانیه و میدان الف رونمایی خواهد شد.
شهردار منطقه یک تهران با بیان اینکه پروژههای متعددی از دو سال گذشته در منطقه تعریف و وارد مرحله اجرا شدهاند، افزود: تمامی این پروژهها طبق برنامه زمانبندی در حال پیشرفت هستند و تا پایان سال، هر ماه شاهد افتتاح پروژههای جدید در منطقه یک خواهیم بود.
جابجایی روزانه ۲ میلیون مسافر با مترو
مسعود لطفی، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران، نیز در این مراسم با اشاره به روند توسعه متروی پایتخت اظهار کرد: تهران از دهه ۳۰ به یک کلانشهر تبدیل شد، اما توسعه حملونقل ریلی در آن با تأخیر آغاز شد و نخستین خط متروی تهران در اسفند سال ۱۳۷۹ به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: امروز شبکه متروی تهران دارای حدود ۳۰۰ کیلومتر مسیر و ۱۶۳ ایستگاه در هفت خط است. بخش عمده فرآیند ساخت و بهرهبرداری از مترو نیز امروز به دست نیروهای جوان و بومی انجام میشود و تهران در بسیاری از شاخصهای حوزه مترو، رتبه نخست را در غرب آسیا دارد.
لطفی با بیان اینکه روزانه بهطور میانگین حدود ۲ میلیون مسافر با مترو جابهجا میشوند، گفت: این میزان جابهجایی معادل جمعیت یک استان مانند سمنان است که نشان دهنده نقش مهم مترو در حملونقل عمومی پایتخت است.
وی همچنین با اشاره به نظرسنجی انجام شده برای انتخاب «ایستگاههای دوستداشتنی» متروی تهران، اظهار کرد: در این نظرسنجی، ایستگاه تجریش به عنوان دوست داشتنیترین ایستگاه متروی تهران انتخاب شده است.