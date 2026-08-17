جوان آنلاین: یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت که ایران تصمیم گرفته سیاست خود را از حالت دفاعی به کاملاً تهاجمی تغییر دهد.
به گزارش تسنیم، این مقام افزود: ایران برای اجرای کامل تفاهمنامه از سوی آمریکا چند هفته مهلت تعیین کرده است.
به گفته او، در صورت شکست دیپلماسی، همه نهادهای ایرانی برای تشدید تنشها در تنگه هرمز و منطقه آماده خواهند بود.
وی همچنین گفت چارچوب زمانی تعیینشده از سوی ایران از طریق میانجیها به آمریکا و کشورهای منطقه منتقل خواهد شد و ایران نمیخواهد محاصره دریایی آمریکا را برای مدت نامحدود تحمل کند.