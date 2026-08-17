سازمان ملل: یمن در معرض خطر بازگشت به «جنگ تمام عیار» است

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، همزمان با تشدید درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به دولت مورد حمایت عربستان هشدار داد که یمن در معرض خطر بازگشت به جنگ تمام عیار است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فرانسه، وولکر ترک با ابراز نگرانی از افزایش تلفات در اثر تشدید تنش‌ها در یمن، خواستار خویشتنداری و کاهش فوری تنش‌ها برای جلوگیری از فرو رفتن دوباره این کشور در یک جنگ تمام عیار شد.

وولکر ترک در بیانیه‌ای عنوان کرد: «من از همه طرف‌ها می‌خواهم که هرگونه اقدامی را که خطر بازگشت یمن به جنگ تمام عیار را به همراه دارد، به سرعت متوقف کنند.»

در روز‌های اخیر، درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به دولت مورد حمایت عربستان در چند محور یمن بار دیگر تشدید شده است.

نیرو‌های مسلح یمن در حملاتی موشکی و پهپادی، مواضع و اردوگاه‌های نیرو‌های وابسته به عربستان در استان‌های مأرب و حضرموت را هدف قرار داده‌اند. این حملات به گفته منابع مختلف، یکی از شدیدترین موج‌های درگیری از زمان برقراری آتش‌بس در سال ۲۰۲۲ به شمار می‌رود.

در مقابل، نیرو‌های وابسته به عربستان نیز از انجام حملات و عملیات نظامی علیه مواضع نیرو‌های مسلح یمن خبر داده‌اند. این روند در حالی ادامه دارد که تشدید تبادل حملات، نگرانی‌ها درباره بازگشت یمن به یک درگیری گسترده‌تر و پایان آرامش نسبی سال‌های اخیر را افزایش داده است.