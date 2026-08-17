کاتس از طرح انتقال اختیارات اجرای قانون در کرانه باختری به پلیس خبر داد

جوان آنلاین: یسرائیل کاتس وزیر جنگ این رژیم خاطرنشان کرد: «من با فرمانده فرماندهی مرکزی برای تسریع روند قانونی کردن پایگاه‌های شهرک‌نشینی در کرانه باختری موافقت کردم.»

به گزارش ایسنا، کاتس پیشتر اظهار داشت که به ارتش اسرائیل دستور داده است تا اختیارات اجرای قانون در امور مدنی در شهرک‌های کرانه باختری را به پلیس منتقل کند.

در این راستا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز با همراهی با کاتس گفت: «ما به درخواست وزیر جنگ برای انتقال اختیارات اجرای قانون در کرانه باختری به پلیس پاسخ خواهیم داد.»

بن گویر افزود: انتقال اختیارات اجرای قانون از ارتش به پلیس گامی مهم در جهت اعمال حاکمیت ما بر کرانه باختری است.

به گفته او، اختیار بازداشت اداری و اعمال محدودیت‌های اداری باید از وزیر جنگ و ارتش به پلیس و وزیر امنیت منتقل شود.