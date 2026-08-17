جوان آنلاین: سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار و درباره ادعای دقایقی پیش ترامپ مبنی بر اینکه آمریکا از طریق کانال پشت‌پرده با مقامات سپاه پاسداران درباره موضوعات جنگ در حال گفت‌و‌گو است، تاکید کرد: هیچ گفتگویی میان مقامات سپاه با آمریکایی‌ها در جریان نیست و این دروغ ترامپ، صرفاً فانتزی‌هایی است که به‌خاطر توهمات و کابوس‌های ناشی از شکست و استیصال درجنگ به او دچار شده است.

وی خاطرنشان کرد: سپاه، بازو و زبانِ قدرت ملت ایران و جمهوری اسلامی است و حرف خود را در میدان می‌زند؛ مباحث دیپلماتیک در حوزه‌ی کاری بخش‌های دیگری از جمهوری اسلامی است و البته طبق اطلاعی که داریم و بر مبنای تاکیدات مسئولان محترم وزارت خارجه، حتی در این بخش هم به خاطر خلف‌وعده‌ها و تجربه‌های تاریکی که از نقض عهد‌های مکرر و دائمی آمریکا وجود دارد، در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکایی‌ها صورت نمی‌گیرد.

سردار محبی با تاکید بر اینکه «خیال‌پردازی ذهنی ترامپ کمکی به او در میدان نمی‌کند»، خاطرنشان کرد: ترامپ تلاش می‌کند با این اظهارات، قیمت نفت و انرژی را در دنیا به‌طور موقت کنترل کند؛ امّا او تنها یک راه واقعی پیش رو دارد و آن پذیرش شکست، و اجرای شروطی است که ایران تعیین کرده؛ لذا آمریکایی‌ها هرچه زودتر و سریع‌تر ناکامی را بپذیرند و بر مبنای آن تصمیم بگیرند، کشورشان را از خسارت‌های بزرگتر و بیشتر نجات می‌دهند.