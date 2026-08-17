فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تجلیل از صبر و ایستادگی آزادگان نیروی هوایی ارتش، گفت: جوانان نیروی هوایی در جنگ اخیر با الهام از مکتب ایثار و مقاومت آزادگان، حماسه‌هایی ماندگار خلق کردند.

جوان آنلاین: از ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد در دیدار با آزادگان این نیرو به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، از صبر، ایستادگی و فداکاری‌های آزادگان تجلیل کرد.

وی در این دیدار گفت: ما شاگرد شاگردان شما هستیم و همواره در برابر عظمت و ایستادگی شما تعظیم می‌کنیم. شما کسانی هستید که از جان خود گذشتید و سال‌ها در اسارت دشمن بودید و با مقاومت خود اجازه ندادید دشمن به اهدافش دست پیدا کند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: بسیاری از اقدامات و فداکاری‌های شما هنوز آن‌گونه که شایسته است روایت نشده و رسانه‌ها نتوانسته‌اند گوشه‌ای از عظمت مجاهدت‌های شما را به تصویر بکشند.

سرتیپ بهمرد با اشاره به نقش آزادگان در تربیت نسل جدید نیروی هوایی اظهار داشت: امروز جوانان ما در نیروی هوایی با بهره‌گیری از راهنمایی‌ها و تجربه‌های شما، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. در جنگ اخیر نیز شاگردان شما صحنه‌هایی عاشورایی و کربلایی خلق کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از آغاز جنگ، نیرو‌های ما با موفقیت به اهداف و پایگاه‌های دشمن حمله کردند و آنها را منهدم کردند. این اقدامات نشان داد که روحیه ایثار، شجاعت و مقاومت همچنان در نسل جوان نیروی هوایی زنده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش خطاب به آزادگان این نیرو با بیان اینکه ما می‌دانیم شما چه سختی‌هایی کشیدید و چه فداکاری‌هایی انجام دادید خاطرنشان کرد: نیروی هوایی خانه شماست و ما باید از تجربیات، دانش و راهنمایی‌های شما بهره‌مند شویم.

سرتیپ بهمرد با اشاره به حضور جوانان این نیرو در جنگ اخیر گفت: دوستان جوان شما در این جنگ خودشان را ثابت کردند و با همان تجهیزاتی که شما با آنها جنگیدید و با همان هواپیما‌هایی که شما در دوران دفاع مقدس به میدان بردید، جنگیدند و از کشور دفاع کردند؛ این برای ما بسیار ارزشمند و افتخارآمیز است.