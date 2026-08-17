غلات مورد نیاز کشور به وفور تامین است

جوان آنلاین: محمد جعفری روز دوشنبه در نشست خبری خود به ابلاغ تصمیم هیات وزیران برای واردات گندم دامی تا سقف تعیینشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: واردات این محصول از طریق شرکتهای وابسته به وزارت جهاد انجام میشود و عرضه آن در سامانه بازارگاه صرفاً به جامعه هدف معرفیشده از سوی این وزارتخانه خواهد بود.
به گزارش ایرنا، دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به تصمیم هیات وزیران درباره واردات گندم دامی تا سقف تعیینشده، اظهار داشت: پس از برگزاری چندین جلسه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد واردات گندم دامی بر اساس سقف نرخ ارزی تعیینشده از سوی این وزارتخانه انجام شود که نخستین نرخ اعلامشده برای این محصول، ۲۳۵ یورو به ازای هر تن بوده است.
جعفری اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، واردات این محصول از طریق قرارداد با یکی از شرکتهای وابسته به هلدینگ جهاد استقلال، یعنی شرکت نهادههای دامی جاهد، انجام خواهد شد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در حال تدوین است.
وی گفت: شرکتهای متقاضی واردات باید با شرکت نهادههای دامی جاهد قرارداد منعقد کنند و بر مبنای نرخ اعلامشده اقدام به واردات گندم کنند و پس از آن، محصول وارداتی در سامانه بازارگاه به جامعه هدفی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود، عرضه خواهد شد.
دبیر انجمن غلات ایران تصریح کرد: نکته مهم این است که این گندم باید مطابق فرآیند اعلامشده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مصرفکنندگان هدف برسد و نباید به سایر صنایع اختصاص پیدا کند یا با گندم داخلی مخلوط شود.
وی افزود: زنجیرههای تولیدی، دامداران و مرغداران از جمله گروههایی هستند که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه معرفی خواهند شد و واردکننده موظف است محصول را به تحویلگیرندگان معرفیشده، با نرخ ریالی تعیینشده عرضه کند.
جعفری افزود: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز پس از انجام مراحل مربوطه و مطابق نظر دستگاههای مسئول پیگیری خواهد شد.
مشکل تأمین ذرت در اواخر تابستان
دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به وضعیت بازار ذرت گفت: تجربه نشان میدهد که معمولاً در فاصله اواخر مرداد تا اواسط مهرماه، به دلیل شرایط فصلی بازار، شاهد افزایش قیمت ذرت هستیم، زیرا محصول جدید ذرت در برخی مناطق و کشورها هنوز به مرحله عرضه نرسیده و خریدهای ایران نیز معمولاً انجام شده بنابراین هر سال یک افزایش قیمتی در این دوره مشاهده میشود.
جعفری ادامه داد: با تدابیری که امسال اندیشیده شده و همچنین مجوز واردات گندم دامی، به نظر میرسد تنشهای بازار نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.
تقویت بازار در پی برداشت غلات روسیه و برزیل
دبیر انجمن غلات ایران تصریح کرد: از این ماه به بعد، فصل برداشت ذرت در روسیه آغاز و پس از آن ذرت برزیل وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین پیشبینی میشود تا پایان سال محدودیت خاصی برای تأمین ذرت کشور ایجاد نشود.
وی گفت: افزایش قیمتهایی که در این مقطع مشاهده میشود، الزاماً به دلیل کمبود کالا نیست، بلکه بخشی از آن به سازوکار سنتی تنظیم بازار و شرایط زمانی عرضه و تقاضا بازمیگردد.
جعفری افزود: با توجه به فصل برداشت کشورهای تأمینکننده اصلی و روند واردات، چشمانداز تأمین ذرت در ماههای پیشرو مثبت است و نگرانی جدی از بابت کمبود این محصول وجود ندارد.