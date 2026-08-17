کد خبر: 1374440
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱
اقتصاد » اخبار کلی

غلات مورد نیاز کشور به وفور تامین است

1 دبیر انجمن غلات ایران از وفور غلات در کشور خبرداد و گفت: غلات تا پایان سال تامین است و نگرانی در این خصوص نداریم.

جوان آنلاین: محمد جعفری روز دوشنبه در نشست خبری خود به ابلاغ تصمیم هیات وزیران برای واردات گندم دامی تا سقف تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: واردات این محصول از طریق شرکت‌های وابسته به وزارت جهاد انجام می‌شود و عرضه آن در سامانه بازارگاه صرفاً به جامعه هدف معرفی‌شده از سوی این وزارتخانه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به تصمیم هیات وزیران درباره واردات گندم دامی تا سقف تعیین‌شده، اظهار داشت: پس از برگزاری چندین جلسه با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد واردات گندم دامی بر اساس سقف نرخ ارزی تعیین‌شده از سوی این وزارتخانه انجام شود که نخستین نرخ اعلام‌شده برای این محصول، ۲۳۵ یورو به ازای هر تن بوده است.

جعفری اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، واردات این محصول از طریق قرارداد با یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ جهاد استقلال، یعنی شرکت نهاده‌های دامی جاهد، انجام خواهد شد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در حال تدوین است.

وی گفت: شرکت‌های متقاضی واردات باید با شرکت نهاده‌های دامی جاهد قرارداد منعقد کنند و بر مبنای نرخ اعلام‌شده اقدام به واردات گندم کنند و پس از آن، محصول وارداتی در سامانه بازارگاه به جامعه هدفی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود، عرضه خواهد شد.

دبیر انجمن غلات ایران تصریح کرد: نکته مهم این است که این گندم باید مطابق فرآیند اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مصرف‌کنندگان هدف برسد و نباید به سایر صنایع اختصاص پیدا کند یا با گندم داخلی مخلوط شود.

وی افزود: زنجیره‌های تولیدی، دامداران و مرغداران از جمله گروه‌هایی هستند که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه معرفی خواهند شد و واردکننده موظف است محصول را به تحویل‌گیرندگان معرفی‌شده، با نرخ ریالی تعیین‌شده عرضه کند.

جعفری افزود: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز نیز پس از انجام مراحل مربوطه و مطابق نظر دستگاه‌های مسئول پیگیری خواهد شد.

مشکل تأمین ذرت در اواخر تابستان

دبیر انجمن غلات ایران با اشاره به وضعیت بازار ذرت گفت: تجربه نشان می‌دهد که معمولاً در فاصله اواخر مرداد تا اواسط مهرماه، به دلیل شرایط فصلی بازار، شاهد افزایش قیمت ذرت هستیم، زیرا محصول جدید ذرت در برخی مناطق و کشور‌ها هنوز به مرحله عرضه نرسیده و خرید‌های ایران نیز معمولاً انجام شده بنابراین هر سال یک افزایش قیمتی در این دوره مشاهده می‌شود.

جعفری ادامه داد: با تدابیری که امسال اندیشیده شده و همچنین مجوز واردات گندم دامی، به نظر می‌رسد تنش‌های بازار نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

تقویت بازار در پی برداشت غلات روسیه و برزیل

دبیر انجمن غلات ایران تصریح کرد: از این ماه به بعد، فصل برداشت ذرت در روسیه آغاز و پس از آن ذرت برزیل وارد بازار خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال محدودیت خاصی برای تأمین ذرت کشور ایجاد نشود.

وی گفت: افزایش قیمت‌هایی که در این مقطع مشاهده می‌شود، الزاماً به دلیل کمبود کالا نیست، بلکه بخشی از آن به سازوکار سنتی تنظیم بازار و شرایط زمانی عرضه و تقاضا بازمی‌گردد.

جعفری افزود: با توجه به فصل برداشت کشور‌های تأمین‌کننده اصلی و روند واردات، چشم‌انداز تأمین ذرت در ماه‌های پیش‌رو مثبت است و نگرانی جدی از بابت کمبود این محصول وجود ندارد.

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، غلات ، گندم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جزئیات درگیری ۲ هیئت عزاداری در مشهد/ تصاویر داخل حرم رضوی تکذیب شد

حباب سکه به کف رسید/قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟

حرم، نسبتِ بی‌نهایت

محدودیت‌های ترافیکی از ۲۰ تا ۲۴ مردادماه اعلام شد

آمریکا باید جنگ را پایان دهد و پول‌های مسدود شده ایران را بپردازد

پیام تبریک فرمانده کل سپاه به سرلشکر عبداللهی

دیدار وزیر کشور پاکستان با عراقچی

وزیر کشور پاکستان عازم تهران شد

توافق ایران و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز

رفتار غیرحرفه‌ای سرمربی آلومینیوم با خبرنگاران

پیک مصرف برق تهران به ۱۲ هزار و ۷۵۰ مگاوات رسید

پایان عملیات پرواز‌های اربعین؛۲۴۲۷ پرواز برای جابه‌جایی زائران انجام شد

چرا زیارت امام رضا (ع) بر بخشش گناهان تأکید دارد؟

تقویت آمادگی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح ضرورتی راهبردی است

نیروهای مسلح ما بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا را در جنگ اخیر عاجز و شکست دادند

مخبر و فروزنده به عضویت در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درآمدند

پرسش های بازنشستگان تأمین‌اجتماعی؛ معوقات چه زمانی پرداخت می‌شود

آمریکا ویزای ۱۷۵ هزار تبعه خارجی را باطل کرد

نامه قالیباف به پزشکیان درباره ارائه فوری لایحه اصلاح بودجه به مجلس

ایران در برابر هیچ تهدیدی از حقوق خود عقب نشینی نمی‌کند

با قدرت در کنار فقرا و محرومان می‌ایستیم

گفت‌وگوی تلفنی وزرای دفاع ایران و مالزی؛ تأکید بر توسعه همکاری‌های دفاعی و نظامی

عراقچی خطاب به مقامات آمریکایی: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی باشید

آدرس «بی‌اعتمادی» اشتباهی داده شد!

اعمال تعرفه پلکانی برای پرمصرف‌ها

تبریک رئیس مجلس خبرگان رهبری به محسن رضایی

هر ایرانی یک بسیجی چگونه

مدیر برق عسلویه مورد ضرب و شتم قرار گرفت

تورم مصالح ساختمانی در تهران به ۱۰۶ درصد رسید

جزئیات گواهی سپرده ارزی ویژه سرمایه‌گذاری اعلام شد

در دوران جنگ، هند در تامین دارو همراه ما بود؛ مسیر‌های انتقال دارو بسته بود

شرایط سپرده ارزی برای سرمایه‌گذاری اعلام شد/ تبدیل ارز به ریال، ممنوع

رونق گرفتن حمل‌ونقل ریلی به خاطر ناامنی دریای سیاه

قیمت گاز در اروپا تا بازگشایی تنگه هرمز کاهش پیدا نمی‌کند

هشدار فعالیت سامانه بارشی جدید؛ تداوم موج گرمای شدید در یک استان

بدهی ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی پاساژ آلومینیوم به شهرداری تهران

واکنش سفارت ایران به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا

‌تکرار فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با نام کارگزاری‌های فنی و حقوقی؟ 

آغاز موج سفر‌ها به مشهد/ پیش‌بینی جابه‌جایی ۳۰۰ هزار زائر با حمل‌ونقل عمومی

همسرم در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید

جزئیات طرح جدید بنزینی از زبان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس

مهاجم آلومینیوم سرباز قو‌های سپید شد

کشف کشتی‌غرق‌شده با ۵۰۰ کوزه

جزئیات و تصاویر رهگیری هواگردهای آمریکایی/ اف۱۵ چگونه و با چه موشک ایرانی‌ای شکار شد؟

هیچ کشتی بدون مجوز و نظارت ایران امکان تردد امن را از تنگه هرمز ندارد

ایران در سوگ شمس الشموس؛ ارادت یک ملت به بارگاه ولایت

«کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود

هشدار سیلاب و خسارت به کشاورزان در ۱۳ استان

فرشاد پیوس سرمربی مس رفسنجان شد

گزارش‌هایی از حمله موشکی به شمال‌شرق اربیل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
آیین تجلیل از راویان خط مقدم رسانه
نشست خبری نمایشگاه ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کلاه گشاد سکو‌های برخط بر سر مردم با رمز «خرید اعتباری»
پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا می‌رود
عرب‌ها در میزبانی پایگاه‌های امریکا بازنگری می‌کنند
سخنی بنزینی با دولت کارشناسان!
بررسی حادثه ساحل رامسر/ آیا واقعا دریا جان جوان‌های آران و بیدگل را گرفت؟
مقاله استاد دانشگاه شیکاگو در فارن افرز/ فروپاشی سلطه امریکا در جنگ با ایران
کورسوی امید کسب‌وکار‌های کوچک
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای فتنه دی‌ماه/ در سالروز تولد فرزندش به شهادت رسید
گفت‌و‌گو با سعدالله زارعی/ «تغییر رفتار» توطئه امریکا و «تغییر پارادایم» پروژه تسلیم است
قاتل همسر به احترام امام رئوف بخشیده شد
اکبر عبدی و پایان آخرین نابغه غریزی کمدی/ مردی که خنده را زندگی کرد 
گفت‌وگو با پدر و همسر شهید جنگ رمضان/ گفت ما به‌سوی جبهه‌ها پرواز می‌کنیم
نگاهی به فرهنگ خادمی رضوی/ نزدیک‌ترین مسیر برای تقرب به امام‌رضا(ع)
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار