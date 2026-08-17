هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام در هم خواهیم کوبید

جوان آنلاین: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، با تمام توان پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام و با بهره‌گیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت، در هم خواهند کوبید.



متن کامل بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

۲۶ مردادماه، یادآور روزی است که آزادگان سرافراز و اسوه‌های صبر و استقامت، پس از سال‌ها اسارت در زندان‌های مخوف رژیم بعث عراق، قدم به خاک پاک میهن اسلامی نهادند. این روز، یکی از صفحات زرین و فخرآفرین تاریخ انقلاب اسلامی است که یادآوری آن در هر سال، برای نسل جوان جامعه که آن دوران پرمعنا و افتخارآمیز را درک نکرده‌اند، راهگشا خواهد بود.

آزادگان سرافراز آموزگاران مقاومت و ایستادگی، نماد حقیقی مقاومت فعال و امید آفرینی راهبردی هستند. آنان با خدای خود معامله کردند و صبر و مجاهدت آنان و تحمل رنج و شکنجه و فراق، همچون ذخیره‌ای معنوی برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم باقی خواهد ماند. آزادگان، سند حقانیت و مظلومیت ایران اسلامی و میراث دار خون پاک شهدا و اسوه صبر و پایداری و اسطوره آزادگی و مروت هستند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت این روز فرخنده و تبریک و تهنیت به یکایک آزادگان عزیز و غیور، این سروقامتان سرافراز و نستوه که با تکیه بر ایمان و توکل بر خداوند، پرچم تسلیم را به زمین انداختند و پرچم عزت را در اردوگاه‌ها و زندان‌های دشمن با همه رنج‌ها و مشقت ها؛ برافراشتند، به ملت شریف و مبعوث شده ایران اسلامی، اطمینان می‌دهد که پاسداران جان برکف انقلاب اسلامی در این مقطع حساس به تأسی از ایثار و مقاومت و ایستادگی آزادگان سرافراز و با اتکال به خداوند متعال و تحت تدابیر و رهنمود‌های رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی)، با تمام توان و آمادگی، هم‌افزا و هماهنگ با سایر نیرو‌های مسلح مقتدر کشور، پاسدار حریم انقلاب اسلامی و حافظ تمامیت سرزمینی، استقلال، عزت و منافع ملی کشور خواهند بود و هرگونه تهدید و تعرض را با قاطعیت تمام و با بهره‌گیری از راهبرد بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت، در هم خواهند کوبید.

"و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم"

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۶ مردادماه ۱۴۰۵