عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امروز ملت ایران منافع ملی را به‌دقت درک کرده‌اند و از تنگه هرمز دست برنمی‌دارند؛ زیرا می‌دانند که تنگه هرمز، اهرم اقتدار ایران است.

جوان آنلاین: محمد جواد ایروانی در گفت و گویی با مرکز رسانه مجمع تشخیص اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب، سمت درست تاریخ را به ملت ایران و آزادگان جهان نشان دادند که کاری بسیار عظیم بود. ایشان در طول زندگی پربرکت خود، ملت ایران را در مسیر درست و برای نقش‌آفرینی در بزنگاه‌های تاریخی آماده و هدایت کردند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب، علی‌رغم همه محدودیت‌ها و کینه‌توزی‌های دشمنان، جمهوری اسلامی ایران را به سمت قله پیش بردند. ایشان سال‌هاست که رهبری امت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان را بر عهده دارند، اما ما دیر متوجه این معنا شدیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خون رهبر شهید موجب ایجاد بصیرت و آگاهی عظیمی در میان ملت ایران و آزادگان جهان شد و ملت ایران را در بزنگاه مهم تاریخ به حرکت واداشت.

وی تصریح کرد: امروز ملت ایران منافع ملی را به‌دقت درک کرده‌اند و از تنگه هرمز دست برنمی‌دارند؛ زیرا می‌دانند که تنگه هرمز، اهرم اقتدار ایران است.

ایروانی با تأکید بر اینکه ایران در سده‌های گذشته هیچ‌گاه به این اندازه اقتدار نداشته است، گفت: امروز دوست و دشمن به اقتدار جمهوری اسلامی اذعان می‌کنند. آمریکا و اسرائیل در اوج خون‌خواری به ایران حمله کردند، اما ملت ایران نیز در اوج اقتدار و حماسه ایستادگی کردند.

وی با اشاره به تأثیر تشییع میلیونی رهبر شهید انقلاب بر معادلات میدان نبرد، اظهار کرد: این تشییع تأثیر زیادی در میدان نبرد داشت، این حماسه بزرگ، قوت قلبی برای جبهه مقاومت بود. انعکاس جهانی این تشییع عظیم در رسانه‌های دنیا، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش افزایش داد.

ایروانی افزود: این تشییع میلیونی، دشمنان ملت ایران را به‌شدت مرعوب کرده است. رئیس‌جمهور پلید آمریکا با هدف تجزیه ایران و نابودی جمهوری اسلامی وارد جنگ شد؛ در واقع، تجزیه تمدن عظیم ایران، آرزوی نتانیاهو و ترامپ بود که به آن دست نیافتند.

وی انسجام و وحدت ملی را اولویت اصلی کشور در شرایط فعلی دانست و گفت: این موضوع همواره مورد توجه رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری بوده است. ایشان معتقد بودند که سیاسیون و ملت ایران باید فارغ از همه اختلاف‌نظرها، در راستای وحدت و انسجام حرکت کنند.

ایروانی حضور ملت ایران در خیابان‌ها طی بیش از ۱۶۰ شب را یک پدیده اجتماعی توصیف کرد و گفت: جامعه‌شناسان باید سال‌ها درباره این پدیده بحث و بررسی کنند