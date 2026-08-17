نشریه آتلانتیک در تحلیلی به دلایل تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی و ارتباط آن با شکست در جنگ با ایران پرداخته است.

جوان آنلاین: نشریه آتلانتیک در تحلیلی به دلایل تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های نظامی با کره جنوبی پرداخت.

در این مطلب آمده است: دونالد ترامپ که از جنگ شکست‌خورده در ایران تحقیر شده با کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک، کره جنوبی را به طور غیرمنطقی مجازات می‌کند. ترامپ ادعا می‌کند که این اقدام صرفه‌جویی در هزینه‌ها و برای خشنود کردن کره شمالی است، اما این گزارش می‌گوید این در واقع تلافی امتناع کره جنوبی از پیوستن به جنگ علیه ایران است. این نمایش خشم ترامپ خودشیفته، متحدان آمریکا را تضعیف می‌کند و به کشور‌هایی مانند روسیه، چین و کره شمالی نشان می‌دهد که آمریکا غیرقابل اعتماد است.

زمستان گذشته، دونالد ترامپ بی‌پروا وارد جنگ با ایران شد. آمریکا اکنون در حال شکست در این درگیری است. ایران همچنان سرسخت است، بخش عمده‌ای از اقتصاد جهان اکنون بیش از شش ماه است که در معرض تهدید است، منابع نظامی آمریکا بیش از حد گسترش یافته و ذخایر مهمات به طرز خطرناکی تخلیه شده‌اند؛ بنابراین رئیس جمهور آمریکا به زعم خود گام منطقی بعدی را برداشته است: او کره جنوبی، یک دوست وفادار آمریکا را مجازات می‌کند و دشمنان آمریکا را وسوسه می‌کند تا در مورد اراده آمریکا برای دفاع از متحدانش تردید کنند.

اوایل عصر یکشنبه، ترامپ به وزارت جنگ دستور داد تا مشارکت خود را در یک رزمایش نظامی مشترک سالانه با کره جنوبی به طور قابل توجهی کاهش دهد.

صرف نظر از دلایلی که او مطرح کرد نکته مهم این است که او از اینکه کره جنوبی به او علیه ایران کمک نکرده، شکایت کرد و گفت: من اخیراً از رئیس جمهور کره جنوبی پرسیدم که آیا مایلند در خلع سلاح هسته‌ای ایران به ما بپیوندند و آنها گفتند: نه، ممنون!

کاهش این اقدام البته یک تصمیم دیوانه‌وار است که جز آسیب رساندن به یک متحد، نتیجه‌ای ندارد و طرف مقابل را وسوسه می‌کند که - به درستی - فکر کند که رهبری آمریکا بی‌اثر است. شاید از خودتان بپرسید که چرا کره جنوبی و بقیه جهان آزاد باید هزینه شکست‌های دونالد ترامپ را بپردازند. چنین سردرگمی قابل درک است، اما در دنیای ترامپ، هر باخت و هر شکست توهینی شخصی است. وقتی اوضاع خراب می‌شود، باید کسی مسئول شناخته شود و آن شخص هرگز دونالد ترامپ نیست.

آمریکا و بقیه جهان اکنون شاهد نمایش عمومی خشم یک خودشیفته هستند. ترامپ جنگی را برای کسب افتخار شخصی آغاز کرد و در عوض، تحقیر مداوم نصیبش شد. او به وضوح همه چیز را غیرقابل تحمل می‌داند.

ترامپ از سران روسیه، چین و کره شمالی هم می‌ترسد و هم به آنها احترام می‌گذارد، بنابراین جرات نمی‌کند از آنها عبور کند. در عوض، او به دنبال تسکین آسیب روانی ناشی از شکست خود در ایران - از جمله آگاهی عموم مردم آمریکا از شرایط شرم‌آوری که نیرو‌های آمریکایی را در معرض آن قرار داده است - با ضربه زدن به متحدان آمریکا است.

از آنجا که ترامپ قادر به تسلیم ایران نیست، قادر به پر کردن ذخایر سلاح‌های آمریکایی که هرگز نباید در این جنگ خرج می‌کرد، نیست، قادر به مراقبت از پرسنل نظامی که در معرض خطر قرار داده است، نیست، کسی قرار است هزینه آن را بپردازد. راحت‌ترین هدفی که او می‌توانست پیدا کند، حداقل در حال حاضر، کره جنوبی بود.

چین، روسیه و کره شمالی مطمئناً درس‌های مناسبی از این سیاست آشفته خواهند گرفت. بار دیگر به آنها نشان داده شده است که وقتی ترامپ شکست می‌خورد، به کسانی که از آسیب رساندن به آنها احساس امنیت می‌کند، آسیب می‌رساند.