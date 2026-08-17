جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در نشست با جمعی از اصحاب رسانه، با تبریک روز خبرنگار، بیان کرد: دشمن پس از شکست در دو جنگ تحمیلی اخیر، به دنبال اعمال فشارهای اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی است و در مقابل، مهمترین مسئله دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح، حفظ و ارتقای تابآوری کشور است.
وی ادامه داد: شعار دولت چهاردهم وفاق ملی بود که در دو سال گذشته این راهبرد نتیجه داد، اما امروز به انسجام ملی نیازمندیم؛ زیرا دشمن برای فعالیت روی گسلهای اجتماعی حساب باز کرده است تا آرامش جامعه را بر هم بزند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: ما در این شرایط بر این باوریم که رسانهها باید فرماندهی جبهه تبیین را بر عهده بگیرند؛ زیرا دشمن جنگ ترکیبی علیه کشور ما تحمیل کرده و به دنبال سوءاستفاده از مسئله گرانی است. رسانهها باید در این شرایط، روایت اول را در برابر روایت ساختگی دشمن بیان کرده و با جنگ روانی آنان مقابله کنند.
عارف با اشاره به رویکرد جدی دولت برای مقابله با گرانی، گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، گفت: رسانهها نقش مهمی در ارتقای تابآوری اجتماعی دارند. من معتقدم اگر از موضوع تابآوری اجتماعی غفلت کنیم، دشمن شاید حوادثی شبیه دیماه گذشته را تکرار کند. گرانی در آن مقطع یک بهانه بود، اما امروز گرانی یک واقعیت است.
وی ادامه داد: رسانهها باید از موضع پدافندی به آفندی تغییر حالت دهند؛ زیرا در کار رسانهای، راوی اول برنده است. دولت به کمک رسانهها نیاز دارد و در مقابل، دولت این وظیفه را دارد که اطلاعات شفافی در اختیار رسانهها قرار دهد تا آنها در بیان روایت اول موفق باشند. از سوی دیگر، در دولت موافق برخوردهای تنبیهی سلیقهای با رسانهها نبودهایم و در دو سال گذشته در حد امکان مانع این کار شدهایم. ما معتقدیم دست رسانهها باید باز باشد تا آنها روایت معتبر و پیشدستانهای بیان کنند. در حال حاضر رسانهها در این جایگاه قرار ندارند، اما باید با حمایت دولت از رسانهها تلاش کنیم تا رسانهها در چارچوب منافع و امنیت ملی، روایت اول را بیان کنند.
عارف با انتقاد از فعالیت ناکافی رسانهای درباره جنایات دشمن در دو جنگ تحمیلی اخیر، افزود: دشمن گفت به کمک مردم ایران آمده است، اما در روز اول به یک مدرسه حمله کرد و دانشآموزان زیادی را به شهادت رساند و با این جنایت، خود را رسوا کرد و حنای آنها در مورد حقوق بشر دیگر رنگی ندارد. البته ما کمتر به رسوایی تمدن غرب در این دو جنگ پرداختهایم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با بیان اینکه دولت چهاردهم از ابتدا یک دولت جنگی بود، خاطرنشان کرد: دولت پیشبینی وقوع جنگهای ۱۲ روزه و رمضان را کرده بود و برای هر دو جنگ برنامه تهیه کرد، اما آرامش جامعه را بر هم نزد. اکنون نیز کماکان هدف دشمن سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است و برای کودتای جدی اجتماعی ـ فرهنگی برنامهریزی کرده است. بنابراین ضروری است که رسانهها به دولت برای مقابله با این توطئه دشمن کمک کنند. دولت بنایی برای اقدامات آنی و بدون اطلاع مردم ندارد و اگر رسانهها دیدگاه منفی افکار عمومی درباره برخی تصمیمات را به اطلاع دولت برسانند، دولت اجرای آن تصمیمات را به تأخیر خواهد انداخت.
وی ادامه داد: دولت از انتقاد رسانهها استقبال میکند، اما شرایط کشور نیز در بیان این انتقادها در نظر گرفته شود. رسانهها بازتاب تصمیمات دولت را بیان کنند. من نقدهای رسانهها درباره تصمیمات دولت را هر روز مطالعه کرده و برای وزرا پینوشت میکنم که آنها را پیگیری کنند.
عارف با اشاره به ضرورت ارتقای اعتماد ملی به رسانهها، ادامه داد: دولت برای تحقق انسجام ملی به کمک رسانهها نیاز دارد. البته رسانهها هم نباید دیدگاه خود را به حساب نگاه همه مردم بگذارند. پیشنهاد من این است که یک اتاق فکر مشترک بین رسانهها، نخبگان جامعه و دولت تشکیل شود تا سازوکار عملیاتی برای اجرای تصمیمات دولت در فضایی با تفاهم متقابل فراهم شده و رسانههای کشور، راوی اول باشند. البته روابط عمومی دستگاههای اجرایی هم باید به رسانهها کمک کرده و اطلاعات دست اول در اختیار آنها قرار دهند.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه این جلسه، در خصوص راهبرد دولت در زمینه اصلاح قیمت بنزین، بیان کرد: رویکرد دولت در زمینه هدفمندی یارانهها این است که یارانه به مصرفکننده نهایی برسد. سیاستهای دولت در این زمینه بهتدریج عملیاتی میشود. اما مسئله بنزین، مسئلهای پیچیده است؛ زیرا تصمیمگیری درباره بنزین بر قیمت سایر کالاها تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم میگذارد، بنابراین باید در این زمینه سنجیده عمل کنیم.
وی ادامه داد: اکنون یارانهای که باید صرف اقشار آسیبپذیر شود، به اقشار پردرآمد میرسد. بهطور مثال، دهک دهم ۲۳ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده میکند. همین مسائل نشانگر ضرورت اصلاح سیاستهای یارانهای است. دولت دنبال این است که در یک مسیر منطقی، یارانه بنزین متعادل شود؛ یعنی در یک سازوکار روشن، قیمتها آزاد شده و منابع حاصل از آن صرف اقشار آسیبپذیر شود.
عارف افزود: در حال حاضر متوسط تولید بنزین در روز ۱۱۰ میلیون لیتر و متوسط مصرف ۱۴۰ میلیون لیتر است؛ بنابراین ۳۰ میلیون لیتر با دلار آزاد وارد شده و لیتری ۱۵۰۰ تومان فروخته میشود که هیچ کشوری در دنیا این کار را نمیکند.
وی عارف خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری در زمینه قیمت بنزین با جنگ رمضان متوقف شد، اما با تعدیلسازی در سهمیهها در دو مرحله، ۱۰ میلیون لیتر صرفهجویی شد. در ادامه، با بررسی کارشناسی و تعامل با نهادهای امنیتی و سایر قوا، نرخ چهارمی برای بنزین تعیین شد.