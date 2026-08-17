استقبال حماس از اجماع کشورهای عربی و اسلامی برای اجرای نقشه راه غزه

جوان آنلاین: جنبش حماس از بیانیه مشترک وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی درباره اجرای نقشه راه مربوط به طرح دونالد ترامپ برای غزه استقبال کرد و این بیانیه را نشاندهنده موضعی روشن در مخالفت با تلاش رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از اجرای این نقشه راه دانست.
حماس با اشاره به مفاد بیانیه مذکور، از تأکید کشورهای امضاکننده بر تداوم نقش فعال ایالات متحده، «شورای صلح» و میانجیها در تضمین اجرای نقشه راه و جلوگیری از کارشکنی یا شانه خالی کردن رژیم صهیونیستی از تعهدات خود استقبال کرد.
این جنبش همچنین بر اهمیت پیشبرد الزامات مرحله دوم آتشبس بر اساس ترتیبات و جدولهای زمانی مورد توافق تأکید کرد و آن را نشانه ضرورت پایبندی همه طرفها به سازوکارهای تعیینشده برای اجرای توافقها دانست.
حماس همچنین از موضع وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در مخالفت با تلاشهای رژیم صهیونیستی برای انکار حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت خود و تشکیل کشور مستقل و کاملاً دارای حاکمیت به پایتختی قدس، تقدیر کرد.
این جنبش در ادامه اعلام کرد که تداوم اشغالگری، سیاستهای الحاق سرزمین و شهرکسازی و تلاش برای تحمیل واقعیتهای جدید در میدان، فرصتهای دستیابی به صلح، امنیت و ثبات در سراسر منطقه را تضعیف کرده و وضعیت سیاسی را پیچیدهتر میکند.
حماس در ادامه بر ضرورت بهرهگیری از این موضع مشترک و تبدیل آن به تحرک سیاسی و دیپلماتیک مؤثر تأکید کرد و خواستار ادامه فشارها برای ملزم کردن رژیم صهیونیستی به اجرای توافقهای حاصلشده، پایان دادن به رنج ملت فلسطین و آغاز روند بازسازی نوار غزه شد.
این جنبش همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه برای برخورداری ملت فلسطین از حقوق ملی مشروع خود در چارچوب مشروعیت بینالمللی و تلاشهای مشترک دیپلماتیک تأکید کرد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که وزیران خارجه امارات، قطر، اردن، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در بیانیهای مشترک بر ضرورت اجرای کامل و فوری نقشه راه پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای غزه تأکید کردند.
این موضعگیری پس از آن اتخاذ شد که رژیم صهیونیستی همچنان با ادامه نقض آتشبس درصدد سنگاندازی در مسیر ورود آن به مراحل بعدی است.
پیشتر «باسم نعیم» عضو ارشد جنبش حماس گفته بود که این جنبش منتظر دریافت پاسخ رسمی «نیکولای ملادینوف» فرستاده عالی شورای موسوم به «شورای صلح» غزه درخصوص نقشه راه اجرای مرحله دوم آتش بس در نوار غزه است.
منابع رسانهای پیش از این گزارش داده بودند که پاسخ رژیم اسرائیل به پیش نویس توافق اخیر (درخصوص نقشه راه مرحله دوم آتش بس) هنوز به شورای صلح غزه وصول نشده و انتظار می رود که این پاسخ در پایان هفته جاری وصول شود.
«نیکلای ملادینوف» فرستاده عالی شورای صلح غزه و «آری لایتستون» مشاور این شورا ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، در دیدار با نخستوزیر رژیم صهیونیستی از وی خواستند حملات به نوار غزه را متوقف کند و به خطوط تعیینشده در طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهوریآمریکا، پایبند باشد، اما دفتر نتانیاهو، با انتشار بیانیهای، عقبنشینی از مواضع کنونی خود در داخل این منطقه یا توقف عملیات ترور را رد کرد.